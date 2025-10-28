Văn hóa - Văn nghệ Hơn 50 làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn, đầu tư xây dựng Tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương đã bảo tồn, phục dựng và phát huy 139 lễ hội truyền thống, trong đó nhiều lễ hội đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua đó, góp phần gìn giữ di sản và biến di sản thành sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, giúp tạo sinh kế, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Giai đoạn này, hơn 50 làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn; đầu tư xây dựng 69 điểm đến du lịch tiêu biểu, từng bước hình thành mô hình bản văn hóa - du lịch, điểm văn hóa - du lịch, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, có 29 di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo; hơn 700 câu lạc bộ văn hóa dân gian và 5.760 đội văn nghệ truyền thống đã được thành lập, duy trì hiệu quả. Kết quả đó tạo sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào; hạ tầng văn hóa được cải thiện; đời sống tinh thần được nâng cao; người dân phát huy tri thức bản địa, tạo việc làm, tăng thu nhập nhờ gắn văn hóa với du lịch.

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức hội thảo "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" vào tháng 11/2025 nhằm xác định giải pháp phát triển du lịch văn hóa bền vững, coi du lịch là phương tiện quảng bá bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.