Xã hội Hơn 73 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm được AIA Việt Nam chi trả cho khách hàng ĐNO - Theo AIA Việt Nam, thời gian qua, AIA Việt Nam đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Thân nhân của một khách hàng nhận khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm từ AIA Việt Nam. Ảnh: D.L

AIA Việt Nam cho biết, tại khu vực thành phố Đà Nẵng, công ty đã chi trả tổng cộng 73,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 14.800 trường hợp khách hàng. Đây là một trong những mức chi trả cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này của AIA Việt Nam, phản ánh rõ cam kết đồng hành và bảo vệ tài chính của AIA dành cho khách hàng khi xảy ra rủi ro.

Tổng số tiền trên được chi trả cho các quyền lợi chăm sóc sức khỏe, bao gồm quyền lợi nằm viện và các hỗ trợ y tế khác; quyền lợi bệnh hiểm nghèo; thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Một số trường hợp khách hàng được chi trả quyền lợi như ông T.Đ.B. (xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng), không may mắc bệnh và qua đời. Căn cứ hợp đồng đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả hơn 387 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình, giúp họ vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Hay ông H.V.N. (xã Tam Giang, TP.Đà Nẵng), gặp tai nạn và mất tích trong quá trình lao động trên biển. Sau thời gian theo quy định của pháp luật, ông N. được xác định đã tử vong. AIA đã thực hiện chi trả hơn 856 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn cho gia đình, tiếp sức để người thân ổn định cuộc sống sau mất mát.

Đại diện AIA Việt Nam chia sẻ, AIA hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định và chi trả quyền lợi bảo hiểm. Việc chi trả nhanh chóng - chính xác - minh bạch không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lời cam kết bền vững với khách hàng. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, các bộ phận nghiệp vụ của công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Tổng đại lý tại địa phương để hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục, đảm bảo quyền lợi được chi trả đúng lúc - nhất là trong những giai đoạn biến cố của cuộc sống.