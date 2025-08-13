Chính trị Hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ĐNO - Chiều 13/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai quyết định cho phép hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, cho phép hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) thành các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, hợp nhất Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, phải sang) trao quyết định hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hợp nhất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam và Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam và Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam và Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam và Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam và Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (giữa) trao quyết định hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hợp nhất Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Nam và Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam và Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam và Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Người mù tỉnh Quảng Nam và Hội Người mù thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Người mù thành phố Đà Nẵng.

Hợp nhất Hội Đông y tỉnh Quảng Nam và Hội Đông y thành phố Đà Nẵng (cũ) thành Hội Đông y thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các hội và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của các hội trong đời sống xã hội, mong muốn các hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt sứ mệnh của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.