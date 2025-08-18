Theo bước chân người Quảng Hợp nhất Hội đồng hương Quảng Nam và Đà Nẵng tại Hà Nội ĐNO - Chiều 17/8, tại Hà Nội, cộng đồng đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức họp mặt và hợp nhất hai tổ chức đồng hương, lấy tên gọi chung là Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng; đại diện các đơn vị của bộ, ngành, các doanh nhân là người con xứ Quảng đang làm ăn, sinh sống tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp mặt hợp nhất hai tổ chức đồng hương Quảng Nam và Đà Nẵng tại Hà Nội. Ảnh: NGUYÊN HÙNG

Từ những buổi gặp gỡ thân tình bên Hồ Gươm của cán bộ, học sinh tập kết từ năm 1954, cộng đồng đồng hương dần hình thành, chính thức ra đời năm 1960 với sự dẫn dắt của nhiều trí thức tiêu biểu như: Trần Đình Tri, Lê Văn Hiến, Huỳnh Đắc Hương...

Sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách địa giới hành chính năm 1997, Hội cũng được tổ chức riêng rẽ. Đến nay, sau hơn hai thập kỷ, người Quảng nơi Thủ đô cùng trở lại trong một mái nhà chung, với kỳ vọng mở rộng kết nối và nâng tầm hoạt động cộng đồng.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP, Trưởng Ban liên lạc Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thủ đô Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGUYÊN HÙNG

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương, khẳng định: "Người Quảng luôn giữ tinh thần hiếu học, kiên cường, đoàn kết. Ở Thủ đô, đồng hương cần đổi mới phương thức hoạt động, vừa giữ truyền thống, vừa thích ứng với thế hệ trẻ thông qua công nghệ và mạng xã hội".

Hội sẽ thành lập các ban chuyên môn như: Ban khuyến học - khuyến tài, Ban hỗ trợ khởi nghiệp, Ban văn hóa truyền thống, đồng thời tổ chức thường xuyên các hoạt động tri ân, mừng thọ, vinh danh gương sáng quê nhà. Truyền thống hiếu học, lòng tự tôn quê hương tiếp tục được vun đắp qua thế hệ F2, F3 - những người con sinh ra tại Hà Nội nhưng luôn tự hào với gốc gác Quảng Nam - Đà Nẵng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGUYÊN HÙNG

Dịp này, Hội đồng hương tri ân các trí thức tiêu biểu quê xứ Quảng thành danh trên đất Bắc như GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên, nhà khoa học nghiên cứu vaccine; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN và GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, nhà nghiên cứu Hán Nôm từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành mới sau hợp nhất gồm: ông Vũ Trọng Kim, giữ chức Chủ tịch Hội; 5 thành viên Thường trực Hội và 9 thành viên Ủy ban liên lạc.