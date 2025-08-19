Chính quyền - đoàn thể Hợp nhất Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 19/8, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về hợp nhất hai cơ quan và hợp nhất các hội chuyên ngành.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Phạm Thị Thảo Nguyên.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 5/8/2025 của UBND thành phố về việc cho phép hợp nhất các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ cùng các hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Sở Nội vụ liên quan đến công tác sáp nhập.

Theo đó, hợp nhất Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (cũ) và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam (cũ) thành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phố Đà Nẵng (mới).

Hội nghị công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029 sau hợp nhất có 19 thành viên; Ban Thường vụ có 6 thành viên; Ban kiểm tra gồm 5 thành viên. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; nhà thơ Phan Chín và nhà nghiên cứu Đinh Thị Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Hội nghị cũng công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và danh sách hội viên 9 hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất. Theo đó, danh sách ban chấp hành 9 hội chuyên ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có 85 thành viên và 1.491 hội viên.

Trong đó, Hội Kiến trúc sư có 584 hội viên, Hội Múa có 98 hội viên, Hội Điện ảnh có 50 hội viên, Hội Sân khấu có 115 hội viên, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật 113 hội viên, Hội Nhà văn 198 hội viên, Hội Mỹ thuật 121 hội viên, Hội Âm nhạc 112 hội viên và Hội Văn nghệ dân gian 81 hội viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn khẳng định, đây là sự kiện khởi đầu mới của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, các hội chuyên ngành sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đã ban hành các quyết định công nhận các hội, riêng các hội đặc thù đang chờ đề án Trung ương hướng dẫn. Thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các hội, hội đặc thù.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Phạm Thị Thảo Nguyên trao quyết định hợp nhất cho hội chuyên ngành. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn chia sẻ, trong xu thế chung, các hội, hội đặc thù cùng phấn đấu vì mục tiêu giữ gìn, phát huy bản sắc của thành phố Đà Nẵng mới, cùng với các hội đoàn thể Đà Nẵng, các giai tầng trong xã hội chung tay xây dựng, vun đắp các giá trị đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, vì một thành phố Đà Nẵng phát triển về mọi mặt.