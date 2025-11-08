Giáo dục - Việc làm Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao Sau 4 năm theo học, những sinh viên đầu tiên của chương trình Kỹ sư Công nghệ phần mềm song ngữ Nhật - Việt, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) vừa tốt nghiệp. Nhiều sinh viên được các công ty của Nhật Bản tuyển dụng vào làm việc ngay hoặc thực tập dài hạn cho thấy hiệu quả của việc hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng quốc tế.

Các sinh viên của chương trình Kỹ sư công nghệ phần mềm song ngữ Việt - Nhật được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi vừa tốt nghiệp. Ảnh: NHẬT HẠ

Sẵn sàng hội nhập quốc tế

Chương trình Kỹ sư Công nghệ phần mềm song ngữ Việt - Nhật là chương trình đào tạo được Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) phối hợp Công ty CP Giáo dục NiX (NiX Education) và các doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức, nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, có năng lực chuyên môn và sử dụng thành thạo tiếng Nhật, sẵn sàng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Trần Thị Thu Dung và Nguyễn Ngọc Lanh (lớp 21JIT) là 2 sinh viên vừa tốt nghiệp khóa đầu tiên của chương trình, được Công ty NecScat của Nhật Bản tuyển dụng là nhân viên chính thức và đi làm ngay.

Trần Thị Thu Dung chia sẻ, khi theo học chương trình Kỹ sư Công nghệ phần mềm đào tạo song ngữ Nhật - Việt, sinh viên được đào tạo tiếng Nhật theo chuẩn JLPT, hướng đến trình độ N3-N2 trước khi tốt nghiệp. Các môn chuyên ngành cũng được tích hợp song ngữ, giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức chuyên môn, vừa sử dụng được tiếng Nhật trong môi trường kỹ thuật. Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, định hướng nghề nghiệp, phỏng vấn thử với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hành trình hội nhập toàn cầu.

Ngoài học kiến thức, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa. Ảnh: NHẬT HẠ

“Hành trình học tập tại VKU không chỉ tích lũy kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn giúp tôi trưởng thành hơn qua những giờ học tiếng Nhật, những buổi huấn luyện doanh nghiệp sát với thực tiễn để sẵn sàng bước vào môi trường làm việc quốc tế”, Thu Dung bày tỏ.

Ngoài Thu Dung và Ngọc Lanh, 3 sinh viên gồm Phan Công Bình, Phạm Hoàng Phúc và Lê Thị Thư Trang (lớp 21JIT) cũng được tuyển dụng thực tập tại Văn phòng Công ty CP IMPL đặt tại thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) từ đầu tháng 8/2025 đến hết tháng 6/2026.

Các sinh viên còn lại của lớp 21JIT cũng được tiếp nhận thực tập online có trả lương tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đào tạo gắn thực tiễn

Theo TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, việc sinh viên được các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận thực tập và tuyển dụng chính thức ngay từ khóa đầu tiên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết giữa học thuật và thực tiễn, giữa nhà trường - doanh nghiệp - địa phương. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư để nhân rộng mô hình, mở rộng cơ hội cho sinh viên tiếp cận thị trường lao động quốc tế.

Sinh viên tham gia hội thảo chương trình Kỹ sư công nghệ phần mềm song ngữ Việt - Nhật. Ảnh: NHẬT HẠ

TS. Huỳnh Ngọc Thọ cho biết thêm, chương trình Kỹ sư Công nghệ phần mềm song ngữ Việt - Nhật dành cho sinh viên đang học năm thứ 2. Kể từ khi triển khai (năm 2022) đến nay, chương trình đã thu hút sự quan tâm của rất đông sinh viên. Nếu khóa đầu tiên chỉ có 33 sinh viên tham gia, thì đến khóa gần nhất là 81 sinh viên, trong đó có gần 50 sinh viên theo học hệ kỹ sư.

Năm 2025, chương trình mở rộng tuyển sinh với 160 chỉ tiêu. Trong đó, có ba lớp Công nghệ phần mềm (gồm một lớp kỹ sư và hai lớp cử nhân), một lớp mới thuộc chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực bán dẫn tại Nhật Bản và Việt Nam.

Tất cả sinh viên tham gia chương trình được tài trợ 100% học phí học tiếng Nhật từ căn bản đến chuyên ngành. Chương trình được thiết kế linh hoạt và thực tế, tích hợp học tiếng Nhật song song với học chuyên ngành, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp hiện đại như lớp học đảo ngược, học qua dự án, nghiên cứu tình huống (case study), giúp sinh viên rèn luyện cả kiến thức, ngôn ngữ và kỹ năng làm việc.

Ông Chitose Koshi, Tổng Giám đốc Công ty NecScat đánh giá, Chương trình Kỹ sư công nghệ phần mềm song ngữ Việt - Nhật của VKU mang lại giá trị cao cho các doanh nghiệp đồng hành. Đồng thời tin tưởng rằng với sự tích cực, chủ động trong học tập cũng như khả năng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin, tinh thần học hỏi cao, các sinh viên sẽ sớm thích nghi và phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp.