Thứ Ba, 4/11/2025
Kinh tế

Hướng dẫn các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

MINH LÊ 04/11/2025 10:05

Thuế thành phố Đà Nẵng có công văn triển khai thực hiện Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, các đơn vị thuế cơ sở, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác... đôn đốc người sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý kịp thời nộp giấy đề nghị giảm đúng thời hạn quy định (chậm nhất ngày 30/11/2025), đảm bảo quyền lợi của người thuê đất; cập nhật, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Đối với các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác, các đơn vị nghiên cứu, triển khai, phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý được biết, cập nhật chính sách mới; chấp hành đúng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn, giảm quy định tại Điều 3 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện để đảm bảo người sử dụng đất được hưởng quyền lợi từ các chính sách của Nhà nước.

      Kinh tế
      Hướng dẫn các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

