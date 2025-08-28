Khởi nghiệp - OCOP Hương vị trà hoa hồng trên đất Sông Vàng ĐNO - Trên vùng đất Sông Vàng, nơi gắn liền với những đồi chè xanh ngát, người dân tìm ra hướng đi mới từ hoa hồng cổ Huế. Những búp hồng đỏ thắm, khi chế biến thành trà tạo hương vị riêng có và trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Ông Phạm Quốc Phòng (thôn Panan, xã Sông Vàng) kiểm tra nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa hồng. Ảnh: HỒ QUÂN

Hơn 10 năm trước, ông Phạm Quốc Phòng (thôn Panan, xã Sông Vàng) tiên phong khai khẩn đất hoang và mang giống hoa hồng cổ Huế về trồng thử nghiệm. Bất ngờ là giống cây này phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây; hoa hồng có hương thơm và vị riêng, thích hợp chế biến trà.

Ông Phòng cho biết, gia đình ông hiện trồng 0,5ha hoa hồng. Mỗi ngày ông thu hái búp hoa 2 lần vào sáng sớm và chiều tối - thời điểm hoa tươi và giàu hoạt chất nhất. Búp hoa được phơi trực tiếp dưới nắng hoặc sấy khô nếu trời mưa.

“Tôi chế biến thành công 2 dòng sản phẩm là trà hoa hồng và trà hoa hồng kết hợp chè dây. Hai sản phẩm đều được thị trường đón nhận nhờ hương vị cuốn hút, nguyên liệu được trồng và chế biến sạch, an toàn”, ông Phòng chia sẻ.

Năm 2024, sản phẩm trà hoa hồng Panan của ông Phòng được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đánh giá lại đạt chuẩn OCOP 3 sao. Về hoa hồng thành phẩm, ông Phòng cho biết, mỗi năm ông xuất bán khoảng 3 tạ, có thời điểm cung không đủ cầu.

Sản phẩm trà hoa hồng Panan của ông Phạm Quốc Phòng đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: HỒ QUÂN

Một người dân khác thành công với cây hoa hồng cổ Huế trên vùng đất Sông Vàng là bà Phan Thị Thanh Mỹ (phường Cẩm Lệ).

Năm 2021, bà Mỹ đầu tư khu nông trại tại thôn Tống Cối (xã Sông Vàng) với cây trồng chủ lực là hoa hồng cổ Huế. Theo bà Mỹ, phần lớn diện tích nông trại trước đây là đất trống trồng keo, hoang hóa lâu năm. Song, nhờ cải tạo đúng kỹ thuật, đất trở nên màu mỡ giúp vườn hoa hồng phát triển nhanh. Đến nay, diện tích hoa hồng mở rộng lên 1ha.

Nụ hồng sau khi thu hoạch được sấy lạnh để bảo quản lâu và giữ nguyên các hoạt chất bên trong. Sau đó, sản phẩm được đóng gói đưa đến người tiêu dùng.

“Quy trình chế biến không phức tạp, nhưng điều tạo nên sức hấp dẫn cho mỗi tách trà là hương vị quyến rũ của hoa hồng. Nhiều khách nói với tôi, cùng một loại hoa nhưng trà hoa hồng ở đất Sông Vàng khi uống là nhận ra ngay”, bà Mỹ chia sẻ.

Hoa hồng trồng trên đất Sông Vàng tạo hương vị đặc trưng cho những tách trà. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiện bà Mỹ có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm: trà hoa hồng thương hiệu Suối Mây - Rose Farm (năm 2023) và sản phẩm du lịch sinh thái Suối Mây - Rose Farm (năm 2024).

Bà Mỹ cho biết, văn hóa trà, du khách thích thú check-in vườn hồng là cơ sở để bà xây dựng thành công các sản phẩm OCOP. Nhờ du lịch, sản phẩm trà hoa hồng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, từng bước định vị thương hiệu.

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng đánh giá, việc xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sâu hoa hồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn tạo nên sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, loại hoa này giúp đa dạng hóa cây trồng, thay thế diện tích trồng trọt kém hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế vườn, dược liệu gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm của địa phương.