Xã hội Huy động hàng trăm chiến sĩ, người dân gia cố bờ biển Hội An Tây ĐNO - Ngày 4/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng người dân và các lực lượng xung kích phường Hội An Tây đồng loạt ra quân kè chống, gia cố các điểm sạt lở ven bờ biển An Bàng, Tân Thành và Thạnh Mỹ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ra quân kè chống sạt lở bờ biển Hội An Tây. Ảnh: VĨNH LỘC

Sau những đợt mưa lớn và ảnh hưởng của lũ lụt cuối tháng 10 đến nay, trên đoạn bờ biển phường Hội An Tây xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở, đe dọa đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn nơi đây.

Sạt lở nặng nhất tại khách sạn Harvest Day, UBND phường Cẩm An (cũ), khách sạn Boutique…

Tại đoạn bờ biển thuộc khuôn viên khách sạn Boutique, chỉ vài ngày qua, sóng đã ngoạm sâu vào hơn 10m, gây sụp đổ bờ kè bê tông kiên cố và quầy bar ven biển. Đồng thời, tiếp tục đe dọa hồ bơi và những công trình kiến trúc bên trong của khách sạn Boutique.

Các chiến sĩ dùng xe bò vận chuyển bao cát vào gia cố điểm sạt lở tại khách sạn Boutique. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, phường Hội An Tây có 3,5km bờ biển, hầu hết đều bị nước biển xâm thực, với 6 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Từ chiều 3/11, các lực lượng xung kích của phường ra quân tập trung vật liệu, phương tiện gia cố, kè chống. Đặc biệt, sáng 4/11 hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vào cuộc hỗ trợ địa phương.

Đến 17 giờ chiều 4/11, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn gấp rút làm việc, phấn đấu hoàn thành gia cố bờ biển trong thời gian sớm nhất trước khi bão số 13 dự báo đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng.

Các chiến sĩ chạy đua với thời gian trước khi bão số 13 vào Biển Đông. Ảnh: VĨNH LỘC





Một điểm sạt lở tại bờ biển Tân Thành cần được gia cố khẩn cấp. Ảnh: VĨNH LỘC

Quầy bar khách sạn Boutique bị sụp đổ do sóng biển. Ảnh: VĨNH LỘC

Các chiến sĩ xúc cát vào bao tời để gia cố bờ biển Hội An Tây sạt lở. Ảnh: VĨNH LỘC

Chiến sĩ vác bao cát vào điểm sạt lở để gia cố. Ảnh: VĨNH LỘC

Người dân tham gia gia cố bờ biển nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ vào. Ảnh: VĨNH LỘC

Các chiến sĩ dùng cuốc, xẻng gia cố khu vực sạt lở. Ảnh: VĨNH LỘC

Đến 17 giờ chiều 4/11, việc gia cố bờ biển vẫn tiếp diễn. Ảnh: VĨNH LỘC







