Huy động hàng trăm chiến sĩ, người dân gia cố bờ biển Hội An Tây
ĐNO - Ngày 4/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng người dân và các lực lượng xung kích phường Hội An Tây đồng loạt ra quân kè chống, gia cố các điểm sạt lở ven bờ biển An Bàng, Tân Thành và Thạnh Mỹ.
Sau những đợt mưa lớn và ảnh hưởng của lũ lụt cuối tháng 10 đến nay, trên đoạn bờ biển phường Hội An Tây xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở, đe dọa đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn nơi đây.
Sạt lở nặng nhất tại khách sạn Harvest Day, UBND phường Cẩm An (cũ), khách sạn Boutique…
Tại đoạn bờ biển thuộc khuôn viên khách sạn Boutique, chỉ vài ngày qua, sóng đã ngoạm sâu vào hơn 10m, gây sụp đổ bờ kè bê tông kiên cố và quầy bar ven biển. Đồng thời, tiếp tục đe dọa hồ bơi và những công trình kiến trúc bên trong của khách sạn Boutique.
Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, phường Hội An Tây có 3,5km bờ biển, hầu hết đều bị nước biển xâm thực, với 6 điểm sạt lở nghiêm trọng.
Từ chiều 3/11, các lực lượng xung kích của phường ra quân tập trung vật liệu, phương tiện gia cố, kè chống. Đặc biệt, sáng 4/11 hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vào cuộc hỗ trợ địa phương.
Đến 17 giờ chiều 4/11, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn gấp rút làm việc, phấn đấu hoàn thành gia cố bờ biển trong thời gian sớm nhất trước khi bão số 13 dự báo đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng.