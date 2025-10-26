Chọn chuyên mục Indonesia “đánh thức” nguồn năng lượng xanh từ lòng đất ĐNO - Là quốc gia nằm dọc theo “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, Indonesia sẽ “thắp sáng” tương lai bền vững bằng việc khai thác sức mạnh tự nhiên bên dưới lòng đất - năng lượng địa nhiệt.

Nhà máy điện địa nhiệt tại Tây Java, Indonesia. Ảnh: Antaranews

Theo Antaranews, từ sườn núi Salak ở Tây Java đến huyện Nam Solok ở Tây Sumatra, năng lượng địa nhiệt - nguồn năng lượng tái tạo đang được chuyển đổi thành điện năng.

Tiềm năng địa nhiệt của Indonesia phân bổ trên 362 địa điểm từ Tây sang Đông của quần đảo. Dựa vào những con số trên, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo, đạt 23% thị phần năng lượng xanh trong cơ cấu năng lượng quốc gia vào năm 2025 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060 hoặc sớm hơn.

Chính phủ dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto đặt năm 2025 là năm tăng tốc cho sự phát triển địa nhiệt của Indonesia. Có 5 dự án nhà máy điện địa nhiệt lớn đang triển khai, với tổng công suất bổ sung 260MW, các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD và mục tiêu vận hành trong vòng 5 năm tới.

Các dự án trên nằm tại một số khu vực núi lửa, bao gồm: Nhà máy điện địa nhiệt Patuha, với công suất 55MW, vốn đầu tư 211 triệu USD và dự kiến ​​đi vào hoạt động tháng 6/2027; Nhà máy điện địa nhiệt Salak, với công suất 40MW và vốn đầu tư 153 triệu USD, dự kiến ​​đi vào hoạt động vào tháng 12/2026; Nhà máy điện địa nhiệt Muaralaboh, với công suất 80MW và vốn đầu tư 417 triệu USD, hoạt động vào tháng 4/2027...

Tất cả dự án trên đều nằm trong kế hoạch kinh doanh cung cấp điện (RUPTL) giai đoạn 2025 - 2034 của Indonesia, nhằm đạt công suất địa nhiệt quốc gia là 5,2 gigawatt (GW).

ESDM cho biết năng lượng địa nhiệt của Indonesia đạt khoảng 40% tổng tiềm năng toàn cầu, tương đương khoảng 23,7GW. Ảnh: Pertamina

Bộ trưởng ESDM, ông Bahlil Lahadalia cho biết, chính phủ đã tinh giản một số quy trình hành chính trước đây từng cản trở đầu tư địa nhiệt, như thông qua nền tảng kỹ thuật số Genesis (ra mắt vào năm 2024), quy trình đấu giá các khu vực hoạt động địa nhiệt hiện được thực hiện trực tuyến, minh bạch và hiệu quả. Cạnh đó, Indonesia tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khai thác nguồn năng lượng sạch.

Indonesia đồng thời có kế hoạch xây dựng 48.000km đường dây truyền tải điện để kết nối các nguồn năng lượng tái tạo với lưới điện quốc gia, nhằm kết nối các khu vực sản xuất năng lượng với các trung tâm tiêu thụ, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận điện đến các vùng sâu, vùng xa trước đây phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng dầu.

Năng lượng địa nhiệt là nguồn năng lượng tái tạo được khai thác từ nhiệt lượng bên trong lòng trái đất. Ưu điểm của năng lượng địa nhiệt không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên dồi dào mà còn ở lợi ích môi trường. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), lượng khí thải carbon từ nhà máy điện địa nhiệt chỉ đạt 75 gam CO₂ trên mỗi kilowatt giờ (kWh), thấp hơn nhiều so với mức 995g/kWh của nhà máy điện than hoặc 772g/kWh của dầu nhiên liệu.

