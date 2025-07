Bạn cần biết InLogoGift - Cung cấp quà tặng in logo trọn gói cho doanh nghiệp từ A-Z InLogoGift là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp quà tặng doanh nghiệp được thiết kế và in ấn logo theo yêu cầu. Với sứ mệnh trở thành đối tác chiến lược, quà tặng InLogoGift mong muốn đồng hành cùng các thương hiệu trong việc xây dựng văn hóa quà tặng chuyên nghiệp. Đơn vị chúng tôi đã mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu và củng cố mối quan hệ bền chặt với khách hàng, đối tác.

Hành trình 5 năm InLogoGift khẳng định vị thế và niềm tin bằng những con số ấn tượng

Chính thức ra mắt thị trường vào năm 2020, InLogoGift đã có một hành trình phát triển 5 năm đầy ấn tượng và nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng từ thị trường doanh nghiệp. Nền tảng cho sự thành công này đến từ năng lực chuyên môn và cam kết chất lượng được chứng minh qua thực tiễn:

- Đã phục vụ hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp: Là đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn, ngân hàng, công ty bất động sản, công nghệ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc.

- Hơn 1.000.000 đơn hàng được cung cấp: Năng lực sản xuất quy mô lớn, đáp ứng tốt các đơn hàng có số lượng hàng chục nghìn sản phẩm, đảm bảo tiến độ và chất lượng đồng đều.

- Kho quà trên 1.000 mẫu mã sản phẩm đa dạng: Danh mục sản phẩm phong phú từ quà tặng công nghệ, văn phòng, gia dụng, vinh danh đến các bộ quà tặng (gift-set) cao cấp, đáp ứng mọi ngân sách.

- Tỷ lệ khách hàng quay lại đạt trên 75%: Con số là minh chứng xác thực nhất cho chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và sự hài lòng mà InLogoGift mang lại cho đối tác của mình.

Năng lực cung ứng vượt trội: Từ đa dạng sản phẩm đến tốc độ sản xuất thần tốc

InLogoGift cung cấp hàng ngàn lựa chọn quà tặng, từ những vật phẩm phổ thông đến các sản phẩm cao cấp, độc đáo được tuyển chọn kỹ lưỡng. Điều này giúp doanh nghiệp luôn tìm thấy sản phẩm phù hợp nhất với thông điệp và ngân sách của mình.

Song hành cùng sự đa dạng đó là năng lực sản xuất mạnh mẽ, cho phép đáp ứng những đơn hàng số lượng lớn trong thời gian gấp rút. Điển hình, InLogoGift có thể hoàn thành đơn hàng 5.000 cốc sứ trắng in logo cơ bản chỉ trong vòng 3 ngày, đảm bảo tiến độ cho mọi chiến dịch của doanh nghiệp. Năng lực này chính là lời cam kết vững chắc về sự chuyên nghiệp và uy tín, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi triển khai các chương trình quy mô lớn.

Để đảm bảo chất lượng đầu vào và sự đa dạng cho danh mục sản phẩm, InLogoGift đã xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược với các nhà cung cấp và xưởng sản xuất hàng đầu trong nước. Đặc biệt trong lĩnh vực quà tặng gốm sứ, InLogoGift hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu danh tiếng như Gốm sứ Minh Long, Xưởng Gốm Việt, và các lò gốm thủ công tại Xưởng Gốm Bát Tràng. Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo nguồn hàng chất lượng, ổn định mà còn mang đến những sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa, thẩm mỹ cao.

Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng in ấn logo, với các công nghệ hiện đại như khắc laser, in UV, in lụa, đảm bảo hình ảnh thương hiệu luôn sắc nét, bền đẹp và chuyên nghiệp.

Case Study tiêu biểu: InLogoGift đồng hành cùng ngân hàng Agribank tạo dấu ấn thành công qua chiến dịch tri ân khách hàng quy mô lớn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những đối tác lớn, thường xuyên tin tưởng lựa chọn InLogoGift để triển khai các chương trình quà tặng quy mô lớn. Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp toàn quốc, Agribank có nhu cầu quà tặng rất lớn và đa dạng cho nhiều sự kiện trong năm như chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, kỷ niệm thành lập và đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán. Điều này đòi hỏi một đối tác có năng lực cung ứng mạnh mẽ, đồng bộ và chuyên nghiệp.

Trong chiến dịch tri ân khách hàng gần nhất, Agribank đã đặt hàng InLogoGift sản xuất sản phẩm quà tặng cho hệ thống các chi nhánh. Các sản phẩm được lựa chọn rất đa dạng, bao gồm: bộ ấm chén inlogogi ft , cốc sứ Minh Long, lọ hoa gốm sứ, heo đất tiết kiệm và áo mưa cao cấp. Tất cả sản phẩm đều được in logo Agribank một cách sắc nét, đồng bộ về màu sắc và chất lượng, thể hiện sự chỉn chu và uy tín của thương hiệu.

Với kinh nghiệm, năng lực sản xuất và quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, InLogoGift đã chứng tỏ vai trò là một đối tác chiến lược, đáng tin cậy. Đơn vị mang đến giải pháp quà tặng toàn diện, giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa quà tặng hiệu quả, tạo dựng kết nối bền chặt với khách hàng và đối tác.

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn và xây dựng giải pháp quà tặng thương hiệu, vui lòng liên hệ InLogoGift để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp nhất.

