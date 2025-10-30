Thể thao Kế hoạch bận rộn của U22 và đội tuyển Việt Nam Ngày 29/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo kế hoạch của U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong tháng 11 bận rộn với nhiều lịch trình tập huấn, thi đấu quốc tế.

U22 Việt Nam tập trung 2 đợt trong tháng 11. Đợt 1 diễn ra từ ngày 10 - 19/11 tại Hà Nội, cùng khung hoạt động với đội tuyển Việt Nam. U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh dự giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Đội lần lượt gặp U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

Đợt tập trung thứ 2 diễn ra từ ngày 23 – 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt tập trung cuối nhằm tổng duyệt cho SEA Games 33 tại Thái Lan. HLV Kim Sang-sik phụ trách đội trong giai đoạn này sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá xong trận đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. U22 Việt Nam đi Thái Lan ngày 2/12 để dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 10 đến 19/11. Sau khi hội quân tại Hà Nội, thầy trò HLV Kim Sang-sik đi Phú Thọ tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Từ ngày 15/11, đội đi Lào đá lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.