Xã hội Kết nghĩa với xã miền núi là chủ trương nhân văn Nghị quyết số 02 ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện và phục vụ tốt nhất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân miền núi.

Lễ ký kết biên bản kết nghĩa giữa phường Hòa Cường và xã Trà Tân vào ngày 8/8/2025. Ảnh: Xã Trà Tân cung cấp

Cần thiết và kịp thời

Nhiều năm qua, chương trình kết nghĩa giữa các địa phương đồng bằng với miền núi đã được Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) triển khai, thiết thực đồng hành, hỗ trợ về sinh kế, khắc phục thiên tai, bão lũ, xóa nhà tạm...

Sau khi Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, nội dung này nhanh chóng được đề cập tại Hội nghị Thành ủy thông qua một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 24/7.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh của xã, phường trong quá trình thực hiện chính quyền 2 cấp.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có chủ trương giao mỗi xã phường của thành phố kết nghĩa, hỗ trợ một xã miền núi khó khăn, đặc biệt là xã biên giới, yêu cầu triển khai ngay từ ngày 1/8.

Tại Nghị quyết số 02 ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng, thống nhất chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện và phục vụ tốt nhất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo đó, yêu cầu các phường, xã chủ động liên hệ, kết nối và thống nhất nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhau.

Tập trung nội dung hỗ trợ về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình gắn với phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các nguồn lực và nét riêng có của các địa phương.

Hỗ trợ công tác khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân, trang thiết bị, kỹ thuật y khoa, đào tạo cán bộ y tế cơ sở. Hỗ trợ cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường học, lớp học, đảm bảo trang thiết bị dạy và học. Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ duy trì bảo tồn, tôn tạo, phát huy và khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, các địa danh, thắng cảnh của địa phương...

Sau khi Nghị quyết số 02 ban hành, phường Hòa Cường và phường Ngũ Hành Sơn lần lượt tổ chức Lễ ký kết biên bản kết nghĩa, hợp tác, hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực với xã Trà Tân và Avương.

Theo kế hoạch cuối tuần này, phường Hải Châu tổ chức kết nghĩa với xã Hùng Sơn; phường Sơn Trà tổ chức kết nghĩa với xã Trà Leng.

Đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển

Xã Trà Tân và phường Hòa Cường là hai địa phương của thành phố Đà Nẵng triển khai sớm nhất chủ trương mỗi phường kết nghĩa với một xã miền núi của theo Nghị quyết số 02 của Thành ủy.

Ngày 8/8 vừa qua, hai địa phương đã tổ chức Lễ ký kết biên bản kết nghĩa giữa phường Hòa Cường và xã Trà Tân.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho hay, thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương trong thành phố nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong thời gian đến, phường Hòa Cường và xã Trà Tân đã thống nhất ký kết chương trình kết nghĩa, hợp tác, hỗ trợ.

Bao gồm các nội dung: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cải cách hành chính và chuyển đổi số; công tác chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; lĩnh vực phát triển kinh tế, điều hành ngân sách nhà nước; công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

“Trước mắt, hai địa phương tiến hành thành lập các đoàn trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực về quá trình vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, thực hiện công tác quảng bá giới thiệu về tiềm năng của mỗi địa phương.

Chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về lâu dài, hai địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai trên từng lĩnh vực, giao các ngành, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nội dung biên bản ký kết. Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai địa phương sẽ bền vững, thiết thực và cùng nhau phát triển”, ông Nguyễn Hồng Lai cho hay.

Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn và Đảng ủy xã Avương cũng vừa ký kết chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương vào ngày 12/8.

Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã Avương chia sẻ: “Đảng ủy xã Avương và Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn đã thống nhất đề ra Chương trình kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác trong thời gian đến.

Trước mắt, phường Ngũ Hành Sơn sẽ hỗ trợ các hoạt động quảng bá văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu như dệt thổ cẩm, múa tâng tung da dá.

Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, giải quyết việc làm trong lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, homestay và các hoạt động du lịch khác mà xã Avương có lợi thế; mở các tour du lịch từ Ngũ Hành Sơn lên Avương...”.

Về triển khai kế hoạch kết nghĩa giữa phường Sơn Trà và xã Trà Leng, ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà chia sẻ, địa phương đã có chuyến khảo sát trước đó tại xã Trà Leng.

Qua đó nhằm xác định các nội dung ưu tiên hợp tác, hỗ trợ để sau lễ ký kết sẽ nhanh chóng triển khai, hỗ trợ xã miền núi sát với nhu cầu thực tế.