Giảm nghèo - An sinh Kết nối yêu thương Với thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa khắp thành phố, mang yêu thương chở che trẻ mồ côi, tiếp sức các em đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hà Nha tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương”. Ảnh: T.D

Hướng tới chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hà Nha tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương”, kêu gọi và kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng hành với trẻ mồ côi. Chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Với mong muốn sẻ chia, hội đã kết nối, vận động chị Nguyễn Thị Tem (thôn Phước Lâm) nhận đỡ đầu thêm em Tiền Ngọc Minh Châu (sinh năm 2017) và em Nguyễn Huỳnh Bảo Nam (sinh năm 2010), đều mồ côi cha và cùng thôn.

Các nhà hảo tâm như chị Huỳnh Thị Hiền (cửa hàng Nhân Thảo, thôn Lam Phụng), chị Nguyễn Thị Ly, chị Trịnh Thị Hồng và chị Hồ Thị Bé (Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phước Lộc) cũng trao số tiền đỡ đầu năm 2025 cho 11 cháu với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng.

Bà Bùi Thị Xuân Sương, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Nha, cho biết: “Những suất hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chúng tôi mong mỗi sự giúp đỡ sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em không cảm thấy đơn độc trên hành trình trưởng thành”.

Tại xã Hòa Tiến, nhằm triển khai chương trình đạt hiệu quả, Hội LHPN xã đã tham mưu tổ chức buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy xã với đại diện các chi bộ, Đảng bộ và các đơn vị như Công an xã, UBND xã, Công ty TNHH May Tiến Thắng, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công ty TNHH MTV Xi măng Miền Trung để bàn giải pháp đồng hành với trẻ mồ côi.

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhấn mạnh: “Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hành động thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương". Ảnh: T.D

Theo bà Lê Thu Sa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Tiến, toàn xã hiện có 57 trẻ mồ côi (sau khi sáp nhập từ xã Hòa Tiến cũ và Hòa Khương cũ), trong đó 38 cháu đang được nhận đỡ đầu, 5 cháu bị gián đoạn hỗ trợ và 19 cháu chưa có “mẹ đỡ đầu”.

Thời gian đến, hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình để kịp thời thông tin cho đơn vị hỗ trợ. Dịp này, các đơn vị đã cam kết nhận đỡ đầu 14 trẻ mới và tiếp tục hỗ trợ 5 trẻ bị gián đoạn với mức 500 nghìn đồng/em/tháng.

Tại phường Quảng Phú, mô hình “Mẹ đỡ đầu” cũng lan tỏa mạnh mẽ. Hội Liên hiệp phụ nữ phường vừa phối hợp với Chi hội Phụ nữ các khối phố Phú Bình, Phú Thạnh, Phú Ân và Phú Trung trao kinh phí đỡ đầu quý III năm 2025 cho 6 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với mức 300 nghìn đồng/em/tháng từ nguồn đóng góp của hội viên và nhà hảo tâm.

Bà Trần Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Phú, chia sẻ: “Số tiền không lớn nhưng là sự sẻ chia ấm áp, giúp các em có thêm động lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống. Đây là minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, bền vững”.