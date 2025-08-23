Môi trường Khắc phục sự cố tràn nước rỉ rác tại Đại Lộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Đại Lộc yêu cầu Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco khắc phục sự cố tràn nước rỉ rác sau mưa lớn tại bãi ủ rác làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Chân bạt phủ bãi tập kết và ủ rác làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF đang được gia cố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác) Bắc Quảng Nam được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 8/2022 trên diện tích hơn 3,7ha với công suất 300 tấn/ngày (chủ yếu là tái chế rác) nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt cấp bách tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn cũ (hiện nay khoảng 15 phường, xã). Do gặp nhiều vướng mắc pháp lý nên nhà máy chưa được vận hành chính thức, lò đốt rác chưa được vận hành.

Nhà máy chủ yếu phân loại riêng ni lông sạch và còn giá trị cao (chiếm khoảng 20% tổng khối lượng rác) để sản xuất hạt nhựa bằng phương pháp nhiệt (nung) và cung cấp cho các nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa. Khối lượng rác còn lại được ủ và làm khô nước rồi tách riêng, xay nhỏ dùng làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF (Refuse Derived Fuel - nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải) và cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng, gạch men... sử dụng làm chất đốt thay than.

Ông Lê Công Hùng, đại diện Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco tại miền Trung cho hay: “Nhà máy chưa vận hành đốt rác. Chất bốc lên từ ống khói của nhà máy không phải khói thải của quá trình đốt, mà chính là chất (nhiệt) phát sinh từ quá trình nung ni lông để sản xuất hạt nhựa và đã được cho qua xi lô để xử lý an toàn môi trường. Thời gian ủ rác tối ưu cũng mất từ 1,5 - 2 năm rồi ép cho khô nước để làm tăng nhiệt trị cho chất đốt RDF lên gần 6.000 kcal để tăng hiệu suất đốt”.

Với thời gian ủ rác dài ngày và một số nguyên nhân khác dẫn đến trữ lượng rác được ủ tại nhà máy ngày càng nhiều. Trong khi đó, khuôn viên của nhà máy (diện tích hơn 3,7ha) không đủ để chứa lượng rác được ủ.

Một góc bãi tập kết và ủ rác để làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã chọn khu vực có diện tích 3,2ha cách nhà máy khoảng 550m theo đường chim bay, quy hoạch thành khu tái chế kết hợp tập kết tạm để ủ rác làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF (gọi tắt là bãi tập kết nguyên liệu). Nhưng khu vực này cũng gặp vướng mắc kéo dài về ranh giới đơn vị hành chính cấp xã và quy hoạch, đầu tư... Cuối năm 2024, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco phải đưa khu vực này vào làm bãi tập kết nguyên liệu mà không được phép xây dựng công trình kiên cố nào.

Các giải pháp phục vụ vận hành ủ rác và bảo vệ môi trường đều là giải pháp tạm, như: phủ bạt, đào mương đất để thoát nước mưa, đào hố và trải bạt để làm hồ chứa, xử lý nước rỉ rác...

Sau các trận mưa lớn xảy ra trong tháng 6/2025, nước mưa xâm nhập cũng như xói vào chân bãi tập kết nguyên liệu, gây phát sinh nước rỉ rác trên bề mặt và tràn ra môi trường.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, ngày 6/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Đại Lộc đã kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp, yêu cầu Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco khắc phục sự cố môi trường này cũng như một số vấn đề tồn tại của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Một mương dẫn nước mưa được đào ở ven chân bạt phủ bãi tập kết nguyên liệu để tránh nước mưa xâm nhập. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Vào ngày 19/8, công ty đã gửi báo cáo tình hình khắc phục các tồn tại, trong đó có tình trạng nước rỉ rác tràn trên bề mặt của bãi tập kết nguyên liệu. Theo đó, công ty đã khẩn trương thu gom nước rỉ rác đưa về hệ thống xử lý nước rỉ rác tập trung để xử lý.

Đồng thời, gia cố tại các khu vực chảy tràn nước mặt, không để lẫn nước mưa với nước rỉ rác và bảo đảm không chảy tràn nước rỉ rác ra môi trường. Cụ thể, đã hoàn thành chèn lại toàn bộ chân bạt để ngăn không cho nước mưa xâm nhập vào rác; hàn kín tất cả mối nối; hoàn thiện mái che hố thu gom nước rỉ rác...

Ông Lê Công Hùng nói: “Công ty đã tiến hành khắc phục các tồn tại bãi tập kết nguyên liệu và giảm thiểu đưa rác về ủ ở bãi tập kết này do trữ lượng rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam được sử dụng nhiều để sản xuất hạt nhựa, chất đốt RDF và cung cấp cho các nhà máy. Công ty cũng đang nỗ lực thực hiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch, xây dựng... theo đúng quy định”.