Văn hóa - Văn nghệ Khai mạc triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” tại Đà Nẵng ĐNO - Thành lập từ năm 2017, nhóm nghệ sĩ trẻ “Đà Nẵng tui” đã ghi dấu ấn gần một thập niên qua bằng loạt triển lãm độc đáo như “Lênh đênh”, “Nghệ” hay “Rong rao”... Sáng 22/8, nhóm tiếp tục hành trình sáng tạo khi ra mắt công chúng triển lãm “Kiều Kiều giai nhân”, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ đa phương tiện trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu văn hóa – mỹ thuật.

Từ áng thơ bất hủ của Đại thi hào Nguyễn Du, triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” mở ra một không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Ở đó, những giai nhân trong Truyện Kiều được nhìn lại dưới lăng kính đương đại, không chỉ là biểu tượng của tài sắc và số phận, mà còn trở thành tiếng nói của khát vọng, bản lĩnh và tâm thế người phụ nữ Việt Nam qua thời gian.

Khách tham quan trải nghiệm hiệu ứng AR tại triển lãm

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm đa dạng về hình thức, từ sắp đặt, tranh lụa đến các mô hình ứng dụng công nghệ cao như AR (thực tế tăng cường) và nghệ thuật tương tác. Một điểm đáng chú ý, toàn bộ tác phẩm trưng bày đều không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác, nhằm tôn vinh sức sáng tạo trực tiếp của nghệ sĩ và giữ trọn dấu ấn cá nhân trong từng tác phẩm.

Bên cạnh các trưng bày chính, triển lãm còn tổ chức những hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như in tranh dân gian và bói Kiều. Những hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn thú vị cho công chúng mà còn góp phần khẳng định sức sống của các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Họa sĩ Duy Thuận giới thiệu về tác phẩm tại triễn lãm.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quân, thành viên nhóm nghiên cứu và đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều đã để lại cho chúng ta một kiệt tác nghệ thuật mang tư tưởng nhân văn, tiến bộ sâu sắc. Tuy nhiên, do tác phẩm ra đời cách đây hơn 200 năm, lại chứa nhiều điển cố, điển tích, nên dù dung lượng không lớn và đã được đưa vào chương trình giáo khoa, việc tiếp cận của bạn trẻ vẫn còn hạn chế.

Với triển lãm ‘Kiều Kiều giai nhân’, chúng tôi mong muốn bám sát tinh thần tư tưởng của Kiều, đồng thời mở rộng không gian diễn giải, kết nối câu chuyện tài – mệnh – tâm với hình ảnh và số phận người phụ nữ địa phương, để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có thêm một lối đi mới đến với di sản này”.

Ở góc độ cá nhân, họa sĩ Duy Thuận, Giám đốc nghệ thuật của triển lãm cho biết Truyện Kiều đã gắn bó với ông từ thuở nhỏ. Là con của một giáo viên dạy văn, tuổi thơ của ông thường xuyên vang lên những câu Kiều qua giọng ngâm và lời giảng giải của mẹ. Chính trải nghiệm ấy đã khiến Kiều trở thành một phần ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc và hình thành sự nhạy cảm nghệ thuật trong ông. Khi đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật của “Kiều Kiều giai nhân”, Duy Thuận mong muốn chuyển hóa những ký ức và tình cảm cá nhân ấy thành một không gian sáng tạo, giúp công chúng tiếp cận Truyện Kiều theo cách sống động và gần gũi hơn.

Đặc biệt, triển lãm còn mang ý nghĩa tưởng niệm khi được tổ chức nhân dịp 205 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1820–2025), góp phần tôn vinh di sản văn chương bất hủ và khẳng định sức sống lâu bền của Truyện Kiều trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 22/8 đến 21/9/2025, mở cửa 9h – 22h hằng ngày, tại tầng 2, Xi-Nê Bistro & Jazz, số 82 Trần Phú, Đà Nẵng.