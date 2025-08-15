Thể thao Khai màn V-League 2025 - 2026: Chờ màn chào sân ấn tượng Sau gần 2 tháng chuẩn bị, từ ngày 15 - 17/8, V-League 2025 - 2026 khởi tranh vòng đấu đầu tiên. Người hâm mộ chờ đợi những trận cầu kịch tích diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước để khởi đầu cho mùa giải mới với nhiều tín hiệu lạc quan.

Sau thời gian chuẩn bị, SHB Đà Nẵng (bên trái) sẵn sàng cho trận làm khách trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng 1 V-League 2025 - 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Rực lửa derby thủ đô

Công an Hà Nội và Thể Công Viettel mở đầu cho mùa giải mới bằng màn chạm trán trên sân Hàng Đẫy. Thú vị hơn, đây là cuộc đụng độ tâm điểm vòng 1 giữa hai ứng viên vô địch, tạo nên trận derby hứa hẹn không khoan nhượng.

Thực tế cho thấy, trận đấu giữa hai đội không chỉ “nóng” trên khán đài mà còn quyết liệt trong từng pha bóng trên sân.

Mùa trước, hai đội gặp nhau 3 trận. Tại V-League, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 2-1 trên sân nhà nhưng thua 1-2 trên sân khách. Ở bán kết Cúp quốc gia, Công an Hà Nội thắng đối thủ 3-1, tạo tiền đề để sau đó lên ngôi vô địch.

Trận thắng 3-2 trước Thép Xanh Nam Định ở chung kết Siêu cúp quốc gia vừa qua là màn chạy đà tốt, nhưng Công an Hà Nội cần thận trọng trước Thể Công Viettel.

Nói thế là bởi, đội bóng áo lính đặt quyết tâm vô địch mùa giải năm nay. Họ giữ chân ông Velizar Popov, huấn luyện viên cá tính và giàu kinh nghiệm trận mạc ở V-League. Chưa kể, Thể Công Viettel có sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt sau chấn thương, cùng 9 bản hợp đồng mới đầy hứa hẹn. Đặc biệt là sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Williams Lee Oliver Grant được kỳ vọng tạo nên bước đột phá trên hàng công, mang đến nguồn năng lượng mới cho đội bóng áo lính.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy, Thể Công Viettel chiếm ưu thế với 3 chiến thắng trong 5 lần chạm mặt.

Khó khăn được dự báo nhưng Công an Hà Nội cũng “không phải dạng vừa” khi có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh được trui rèn qua những trận đánh lớn.

Không khó hình dung, HLV Polking xây dựng lối chơi thiên về tấn công cho các học trò, như cách họ vừa áp dụng trước Thép Xanh Nam Định. Đội hình này sở hữu dàn sao sáng như Quang Hải, Đình Bắc, Alan Grafite, Leo Artur, Nguyễn Filip, cùng những tân binh như Adou Leygley Minh và Phạm Lý Đức.

Tuy nhiên, HLV Polking cần tìm những phương án tối ưu để xây chắc hàng phòng ngự, một trong những điểm yếu bộc lộ ở mùa giải trước.

SHB Đà Nẵng làm khách Đông Á Thanh Hóa

Thách thức dành cho SHB Đà Nẵng ở vòng đấu đầu tiên không nhỏ khi làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Dù SHB Đà Nẵng từng đánh bại đối thủ 1-0 ở trận lượt về mùa giải trước nhưng lần gặp này sẽ khác khi đội bóng xứ Thanh bắt đầu một chương mới.

Họ chiêu mộ HLV Hàn Quốc Choi Won Kwon dẫn dắt đội. Ông Choi là gương mặt quen thuộc với bóng đá Hàn Quốc, từng để lại nhiều dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik tại AFF Cup 2024.

Ngoài ra, trước thềm mùa bóng mới, Đông Á Thanh Hóa đăng ký nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó nổi bật là 5 ngoại binh gồm: tiền đạo Lucas Ribamar (ghi 12 bàn mùa trước), trung vệ Mamadou Mbodj (từng giành 9 danh hiệu tại châu Âu), Rimario, Odilzhon Abdurakhmanov và Odilzhon.

SHB Đà Nẵng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mùa giải mới. Theo HLV Lê Đức Tuấn, sau chuyến tập huấn tại Singapore, ban huấn luyện đánh giá năng lực các cầu thủ và định hình bộ khung chính. Đội sớm đến Thanh Hóa làm quen điều kiện thi đấu, hướng đến chiến thắng đầu tiên để có khởi đầu suôn sẻ.

Thực tế, về lực lượng, sau khi đón những tân binh, SHB Đà Nẵng không thua kém những đội bóng tầm trung tại V-League. Có nghĩa, nếu chọn được đấu pháp hợp lý và con người phù hợp, đội bóng sông Hàn có thể nghĩ đến việc rời sân Thanh Hóa với 3 điểm.

Trấn giữ khung thành không ai khác lúc này ngoài Bùi Tiến Dũng. Hàng hậu vệ có thể chờ đợi ở Nguyễn Đức Anh, Lương Duy Cương, Kim Dong-su và Gustavo Santos. Đá tiền vệ có thể là Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Vadim, Nguyễn Phi Hoàng. Gánh vác trọng trách ghi bàn là Phan Văn Long, Phạm Đình Duy và Milan Makaric hoặc Henen David Boris.

Mùa giải trước, trong khó khăn SHB Đà Nẵng thể hiện sự quyết tâm và tinh thần thi đấu rất máu lửa. Đây cũng chính là điều người hâm mộ chờ đợi ở đội bóng sông Hàn xuyên suốt mùa giải mới, khởi đầu bằng trận chạy đà với Đông Á Thanh Hóa.