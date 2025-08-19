Du lịch Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái hồ Phú Ninh Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh... là những biện pháp được đưa ra nhằm xây dựng điểm đến hấp dẫn phía nam thành phố trong tương lai.

Quang cảnh Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh. Ảnh: TRIÊU NHAN

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Phú Ninh (tên dự án được phê duyệt là Khu du lịch Đồi Đá Đen - Phú Ninh) do Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường làm chủ đầu tư. Dự án được giao đầu tư từ năm 2013, tổng diện tích hơn 100ha, trong đó diện tích mặt nước và bán đảo hồ Phú Ninh chiếm tỷ lệ lớn.

Dự án triển khai giai đoạn 1 với diện tích 59,77ha. Công ty đã đầu tư hạ tầng, dần hình thành một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với các sản phẩm đặc thù, bước đầu thu hút được nhiều lượt khách tham quan, lưu trú.

Theo UBND xã Phú Ninh và các sở ngành liên quan, dự án triển khai giai đoạn 1 vẫn chưa đồng bộ, nhiều hạng mục còn dang dở.

Theo tinh thần Kết luận số 114 ngày 09/4/2025 của Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Phú Ninh (cũ) đã yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng, cải tạo và sửa chữa tại dự án, kể từ ngày 21/5/2025. Việc tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố Văn Bá Sơn cho rằng, trước đây tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh (cũ) đã làm việc nhiều lần với chủ đầu tư. Qua các đợt kiểm tra trước đó, xác định có những hạng mục chưa phù hợp.

Có những hạng mục chưa triển khai xong ở giai đoạn 1 nhưng đơn vị đã triển khai một số hạng mục ở giai đoạn 2.

Trước thời điểm sáp nhập, Sở VH-TT&DL chủ trì với các sở ngành, trong đó có Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh không tiếp tục gia hạn thực hiện các hoạt động, đầu tư các hạng mục du lịch tại hồ Phú Ninh cho đến khi hoàn thiện các nội dung khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với sở ngành, địa phương liên quan về khai thác tiềm năng du lịch sinh sinh thái hồ Phú Ninh ngày 15/8. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chủ tịch UBND xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiên quyết việc xử lý các tồn tại đối với dự án phát triển du lịch tại khu vực đồi Đá Đen, đồng thời hỗ trợ xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực, khả năng để đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tại hồ Phú Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Bình nói: “Hồ Phú Ninh ngoài chức năng là công trình thủy lợi cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho phía nam của thành phố, còn là danh thắng với tiềm năng phát triển du lịch rất lớn song chưa được đầu tư xứng tầm, hiệu quả và bền vững”.

Ông Văn Bá Sơn cho rằng, doanh nghiệp phải có sản phẩm du lịch hoàn chỉnh cũng như hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan. Qua đó tạo cơ sở để xúc tiến, quảng bá du lịch hồ Phú Ninh hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng là phải phát triển mạnh du lịch hồ Phú Ninh, Đồi Đá Đen, gắn kết với các điểm đến, xây dựng được tour/tuyến du lịch trọng điểm phía nam Đà Nẵng, trong đó có hồ Phú Ninh.

“UBND thành phố giao UBND xã Phú Ninh, Sở Công Thương, Sở VH-TT&DL, Sở Tài chính kiểm tra, báo cáo lại tiến độ triển khai dự án tại Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh. Cần thiết, có thể gửi báo cáo, kiến nghị UBND thành phố, Thanh tra thành phố thanh tra tổng thể dự án. Không thể để tài sản quý giá này chưa được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.