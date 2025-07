Y tế Khai trương Trung tâm Tim mạch Bệnh viện C Đà Nẵng ĐNO - Sáng 1-7, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương thành lập Trung tâm Tim mạch, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác khám, điều trị chuyên sâu các bệnh lý tim mạch.

Lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Trung tâm Tim mạch được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, với mục tiêu cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phương pháp điều trị hiện đại. Trung tâm có quy mô 110 giường bệnh, được bố trí tại Khoa Nội tim mạch, Đơn vị Tim mạch can thiệp và Đơn vị Hồi sức tim mạch.

Trang thiết bị tại trung tâm được đầu tư đồng bộ và hiện đại, gồm: hai hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, máy MSCT mạch vành, MRI tim mạch, siêu âm nội mạch IVUS, hệ thống tim phổi nhân tạo, máy siêu âm tim 4D đầu dò thực quản, máy đặt bóng đối xung động mạch chủ, các hệ thống Holter điện tim và huyết áp, cùng nhiều thiết bị hồi sức, cấp cứu chuyên sâu khác.

Bác sĩ thăm dò tim mạch cho bệnh nhân bằng trang thiết bị hiện đại.

Hiện nay, Trung tâm thường xuyên thực hiện các kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp như: chụp can thiệp mạch vành, chụp can thiệp động mạch chi dưới, động mạch thận, can thiệp điều trị phình tách động mạch chủ bụng bằng stent graft, chụp can thiệp mạch máu não, TACE nút mạch gan, phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, thông tim chẩn đoán, điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch và tiêm thuốc chích xơ. Tính đến tháng 5-2025, đơn vị đã thực hiện trên 10.000 ca chụp và can thiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chuyên môn thực hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện C Đà Nẵng khẳng định: “Sự ra đời của Trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh tim mạch chuyên sâu mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”.