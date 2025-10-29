Thông tin doanh nghiệp Khám phá 5 máy bơm mỡ tự động chuyên dụng, và chất lượng Máy bơm mỡ tự động - Một giải pháp tiên tiến và hiệu quả cho việc bôi trơn định kỳ các chi tiết máy móc và thiết bị công nghiệp. Khác với các phương pháp thủ công, hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động sẽ cung cấp lượng mỡ chính xác đến các điểm bôi trơn, ngăn ngừa tình trạng thiếu hoặc thừa mỡ.

Máy bơm mỡ tự động Palada PD-8

Thông số kỹ thuật:

- Áp lực nén: 0.6-0.8 Mpa

- Tỷ lệ áp lực: 50:1

- Áp suất bơm mỡ: 30-40Mpa

- Dung tích thùng chứa: 12L

- Ống thủy lực cao áp: 6m

- Lượng bơm mỡ ra: 0.85L/phút

- Súng bơm mỡ: HCG-200

- Kích thước: 355 x 315 x 840mm

- Trọng lượng: 14kg

Palada PD-8.

Máy bơm mỡ Palada PD-8 là một hệ thống bôi trơn tiên tiến, được thiết kế để cung cấp lượng mỡ chính xác và hiệu quả. Với áp lực nén 0.6-0.8 MPa và tỉ lệ áp lực 50:1, PD-8 tạo ra áp suất bơm mỡ mạnh mẽ từ 30-40Mpa, đảm bảo khả năng bôi trơn tối ưu ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

Ống thủy lực cao áp dài 6m mang lại sự linh hoạt trong việc tiếp cận các điểm bôi trơn khác nhau trên thiết bị. Với lượng bơm mỡ ra ấn tượng 0.85 lít/phút, Palada PD-8 giúp quá trình bôi trơn diễn ra nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Giá bán: 3.700.000 đồng

Máy bơm mỡ bò tự động Kumisai KMS-20S

Thông số kỹ thuật:

- Lưu lượng: 0.85L/phút

- Áp lực nén: 6 - 8 Bar

- Truyền dẫn áp lực: 30 - 40Mpa

- Tỉ lệ áp lực: 50:1

- Dung tích: 20L

- Khối lượng: 13,8kg

- Kích thước: 445 x 445 x 750mm

Kumisai KMS-20S.

Kumisai KMS-20S là dòng máy bơm mỡ tự động có thiết kế gọn gàng, dễ dàng bố trí tại nhiều không gian làm việc khác nhau. Thùng chứa 20 lít sẽ phù hợp cho những công việc tra mỡ chuyên nghiệp, giúp giảm thiểu thời gian nạp mỡ nhiều lần.

Thân máy bơm mỡ làm từ vật liệu chắc chắn, chống ăn mòn. Do đó thiết bị có thể hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như bụi, dầu mỡ hoặc nhiệt độ cao.

Giá bán: 3.900.000 đồng

Máy bơm mỡ tự động Kumisai KMS-35S

Thông số kỹ thuật:

- Lưu lượng: 0,85L/phút

- Áp lực nén: 6 - 8 Bar

- Truyền dẫn áp lực: 30 - 40Mpa

- Dung tích: 35L

- Khối lượng: 17kg

- Kích thước: 445 x 445 x 837mm

Kumisai KMS-35S.

Model Kumisai KMS-35S với bình chứa màu cam sáng phối xanh dương bắt mắt, bánh xe ở phía dưới giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và không tốn sức. Với công suất cao và khả năng tạo lực nén lớn (áp lực nén 6 - 8 Bar, truyền dẫn áp lực 30 - 40 Mpa), KMS-35S giúp tống đẩy mỡ cực nhanh đến các vị trí cần bôi trơn.

Hệ thống báo hiệu, van điều chỉnh và đồng hồ đo áp giúp người dùng dễ dàng nhận diện và chủ động can thiệp khi có bất thường xảy ra. Đặc biệt, đầu bơm có thể thay đổi kiểu dáng và kích cỡ để tương thích với nhiều loại vú bơm khác nhau, đảm bảo cấp mỡ chính xác đến từng chi tiết.

Giá bán: 4.200.000 đồng

Máy bơm mỡ tự động Palada PD-100

Thông số kỹ thuật:

- Áp lực nén: 0.6-0.8Mpa

- Áp suất bơm mỡ: 30 - 40Mpa

- Lượng mỡ ra: 0,85L/phút

- Tỷ lệ áp lực: 50:1

- Dung tích thùng chứa: 20L

- Ống thủy lực cao áp: 4m

- Súng bơm mỡ: HCG-200

- Kích thước: 460 x 460 x 835mm

- Trọng lượng: 20kg

Palada PD-100.

Model Palada PD-100 được thiết kế thông minh với các bộ phận sắp xếp hợp lý theo chiều dọc, giúp giảm thiểu diện tích lắp đặt. Máy chế tạo từ vật liệu chất lượng cao cho phần thân máy, dây cao áp và thùng chứa, mang lại sức bền vượt trội và tuổi thọ ước tính lên đến 18-20 năm.

Việc sử dụng máy rất đơn giản, chỉ cần cấp mỡ và kết nối với nguồn khí nén. Mọi thao tác cấp mỡ sau đó đều tập trung vào súng phun, với khả năng điều chỉnh áp lực dễ dàng bằng cách bóp cò hoặc van điều áp. Đặc biệt, máy vận hành êm ái, không gây khó chịu cho môi trường làm việc.

Giá bán: 5.900.000 đồng

Máy bơm mỡ tự động Kocu GZ-A9

Thông số kỹ thuật:

- Truyền dẫn áp lực: 30 - 40 mpa

- Áp lực nén: 0.6 - 0.8 mpa

- Tỷ lệ áp lực: 50:1

- Lượng mỡ ra: 0.85L/phút

- Dung tích thùng chứa: 30L

- Súng bơm mỡ: HCG-200

- Ống thủy lực cao áp: 6m

- Trọng lượng: 19kg

- Kích thước: 900 x 550 x 500mm

Kocu GZ-A9.

Kocu GZ-A9 là dòng máy bơm mỡ bò bằng khí nén được thiết kế đặc biệt để bơm mỡ bôi trơn cho các chi tiết máy móc bị khô do thời gian sử dụng lâu dài. Tỷ lệ áp lực cao như 50:1 cho phép máy bơm có khả năng bơm được các loại mỡ có độ nhớt cao hoặc mỡ đặc một cách hiệu quả.

Model Kocu GZ-A9 hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng khí nén để tạo lực hút và đẩy mỡ. Thùng chứa mỡ lên đến 30 lít nên máy là lựa chọn lý tưởng cho việc bơm mỡ bôi trơn cho xe máy, ô tô cũng như những hệ thống, dây chuyền sản xuất...

Giá bán: 5.400.000 đồng

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam

Địa chỉ Hà Nội: Số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Hà Nội

Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh: Số 6 kênh 19/5, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0982 090 819 - 0983 898 758