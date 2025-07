Bạn cần biết

Khám phá cách chọn Bizfly Container Registry phù hợp để nâng cao hiệu quả phát triển phần mềm

Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc quản lý và vận hành các hình ảnh container trở thành một yếu tố then chốt giúp đảm bảo quá trình phát triển phần mềm diễn ra suôn sẻ, an toàn và linh hoạt hơn. Và không thể không nhắc đến Bizfly Container Registry - một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý Docker image một cách chuyên nghiệp, an toàn với khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp xu thế thị trường.