Xã hội Khẩn trương dập tắt đám cháy gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương dập tắt đám cháy bùng phát tại khu vực gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, phường Hòa Khánh vào trưa 8/8.

Lực lượng chức năng xử lý đám cháy trưa 8/8 tại khu vực gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên. Ảnh: PV

Khoảng 11 giờ ngày 8/8, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại khu vực gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, phường Hòa Khánh nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng huy động 4 xe cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường.

Giữa cái nắng gay gắt, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun công suất lớn khống chế đám cháy, không để lửa lan vào rừng sản xuất và tài sản lân cận.

Đám cháy xảy ra trong diện tích do UBND thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm hỏa táng An Phước Viên quản lý, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, chủ yếu là thực bì sau khai thác. Các lực lượng kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy cơ động rừng và cán bộ phường Hòa Khánh cùng phối hợp chữa cháy.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy ước tính khoảng 3.000m2.

Trong biên bản làm việc, đại diện Trung tâm hỏa táng An Phước Viên cho rằng điểm phát lửa nghi do người dân đốt, chủ rừng khẳng định không tự ý đốt.

Trước đó, ngày 7/8, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã phát cảnh báo cháy rừng cấp IV, đề nghị các địa phương giám sát chặt việc phòng cháy, nghiêm cấm sử dụng lửa xử lý thực bì và rà soát các khu vực nguy cơ cao.