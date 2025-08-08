Xã hội Khẩn trương tìm kiếm một ngư dân phường Quảng Phú mất tích trên biển ĐNO - Sử dụng thuyền thúng đi câu trên biển, một ngư dân mất tích hôm 7/8, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ảnh: HỒNG ANH

Sáng 8/8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm một ngư dân mất tích khi đi câu trên biển.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 7/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận tin báo của người dân về việc 3 giờ sáng cùng ngày, ông Phan Đình Hồng (72 tuổi, khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng (dưới 6m) nhưng đến chiều tối vẫn chưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Tam Thanh lập tức triển khai một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm ven bờ biển.

Đến 17 giờ, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc thuyền thúng của ông Hồng trôi dạt vào bờ biển thôn Long Thạnh (xã Tam Xuân) nhưng không thấy tung tích ông Hồng.

Lực lượng biên phòng tìm kiếm dọc bờ biển đêm 7/8. Ảnh: HỒNG ANH

Từ 22 giờ ngày 7/8 đến 4 giờ sáng 8/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh huy động 3 phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm trên biển và dọc bờ.

Hiện nay, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai với 3 tổ: 1 tổ dùng ca nô tìm kiếm trên biển; 1 tổ phối hợp lực lượng Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường Quảng Phú tìm kiếm dọc bờ; 1 tổ tìm kiếm dọc bờ biển các xã Tam Xuân, Tam Anh.

[VIDEO] - Lực lượng biên phòng tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển: