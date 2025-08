Chính trị Khánh thành Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ tại Hội An

ĐNO - Sáng 5/8, tại Công viên Văn hóa Hội An, Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 2 anh hùng, Mặt trận 44 Quảng Đà tổ chức khánh thành Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ và gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 2 anh hùng (5/6/1965 - 5/6/2025).

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh; Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, thân nhân liệt sĩ của tiểu đoàn.

Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 2 (V25) tọa lạc tại Công viên Văn hóa Hội An. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ôn lại truyền thống đơn vị, Đại tá Thái Thanh Hùng, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 2 (V25) anh hùng cho biết: Tiểu đoàn 2, mật danh V25 thành lập ngày 5/8/1965, tại thôn Phú Thuận (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc cũ). Đơn vị gồm 4 đại đội với khoảng 400 tay súng, phần lớn là con em xứ Quảng trưởng thành trong phong trào Đồng khởi.

Trong đội hình của Tỉnh đội Quảng Đà, V25 được tổ chức theo hướng “đặc công hóa”, huấn luyện khá tinh nhuệ để đánh “nở hoa trong lòng địch”.

V25 đã tổ chức nhiều trận đánh lớn với những chiến công vang dội. Trận đánh đầu tiên diễn ra vào ngày 29/10/1965, V25 đã tập kích diệt gọn đồn Núi Lở thuộc xã Đại Quang, huyện Đại Lộc cũ (nay là xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng).

Chiến công vang dội nhất của V25 là trận chống càn trên đất Điện Hòa, thị xã Điện Bàn cũ (nay là phường Điện Bàn Bắc). Tại đây, đơn vị đã bắn cháy 4 xe tăng, bắt sống 8 tên địch. Cán bộ, chiến sĩ V25 đã liên tục cơ động đánh địch, tổ chức các trận chống càn, đánh điểm, góp phần cùng quân dân xứ Quảng đánh bại chiến lược “Tìm diệt” trong mùa khô lần thứ nhất năm 1966 của Mỹ - ngụy.

Trận tập kích cứ điểm thôn 7, xã Cẩm Thanh (nay là phường Hội An Đông), đơn vị đã tiêu diệt 2 trung đội Bảo An, thu 30 súng các loại. Tham gia trận đánh giải phóng nhà lao Hội An đêm 14/7/1967 đã giải thoát gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào bị địch bắt giam…

Ban Liên lạc V25 đã vận động xây dựng được 4 công trình bia chiến tích, tưởng niệm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng. Trong đó có công trình Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ ở phường Hội An.

Các cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm đồng đội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

“Công trình mới được xây dựng từ sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng và từ nguồn vận động, đóng góp từ các cựu chiến binh. Bia chiến tích được xây dựng lại bằng đá nguyên khối cao 3m, rộng 2,5m, nặng 6 tấn. Công trình do cơ sở đá mỹ nghệ Non Nước Vương Triều thực hiện, là tác phẩm của điêu khắc gia Trần Văn Minh. Công trình hoàn thành vào dịp 27/7/2025, tọa lạc tại phường Hội An thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường”, Đại tá Thái Thanh Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp lớn lao của cán bộ, chiến sĩ V25 anh hùng, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những chiến công vang dội, sự anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ V25 và các đơn vị chia lửa đã góp phần làm nên các chiến thắng lớn trong lịch sử đấu tranh và giải phóng dân tộc, góp phần vào công cuộc đưa đất nước đến ngày toàn thắng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thời gian tới, các cựu chiến binh V25 anh hùng, Mặt trận 44 Quảng Đà tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tham gia hiến kế vì sự phát triển của thành phố mới; luôn nêu gương, vận động con cháu trong gia đình, dòng tộc tiếp nối truyền thống, tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.