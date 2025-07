Giao thông - Xây dựng Khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ ĐNO - Sau gần 8 tháng thi công, công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, TP.Đà Nẵng) đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư 8,3 tỷ đồng.

Khánh thành công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: KHÁNH LINH

Sáng nay 15/7, phường An Thắng tổ chức lễ khánh thành công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường An Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuyến đường được khởi công xây dựng tháng 11/2024, tổng chiều dài 708,7m gồm 4 nhánh tuyến, quy mô mặt cắt ngang bề rộng nền đường 9,5m, bề rộng mặt đường 7,5m, bề rộng lề đường 2m, tổng kinh phí đầu tư 8,3 tỷ đồng.

Trong đó, kết cấu áo đường được thiết kế mới với bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước dọc thiết kế cống tròn bê tông ly tâm kết hợp với hố ga thu nước đảm bảo thoát nước mặt cho toàn bộ công trình và khu vực khu dân cư, có hệ thống điện chiếu sáng... Sau gần 8 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

An Thắng là phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam và Điện An (cũ). Cơ sở hạ tầng của phường còn nhiều hạn chế, trong đó hạ tầng giao thông tại các khối phố xây dựng đã lâu, hiện trạng đa phần xuống cấp, hệ thống điện chiếu sáng và thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan môi trường khu dân cư.

Tuyến đường ĐH1 vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ được nâng cấp khang trang. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, riêng các tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ có mặt đường bê tông xi măng nhỏ đã được đầu tư xây dựng gần 20 năm trước, nhiều vị trí bị hư hỏng, sụt lún xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vào mùa mưa nước ứ đọng trên mặt đường gây mất vệ sinh và cảnh quan khu dân cư.

Trong khi đó, mỗi năm, nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH1 vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ là rất cần thiết.

Qua đó, không chỉ giúp khắc phục tình trạng xuống cấp các tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho nhân dân mà còn đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường trong quá trình đón tiếp các đoàn khách về thăm, viếng hương nhà Mẹ Thứ.