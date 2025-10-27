Quốc phòng - An ninh Khi “bình dân học vụ số” đến với lính trẻ cảnh sát biển Thay vì chỉ quây quần bên sổ tay, giấy tờ như trước đây, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nay đã quen với việc mở ứng dụng, thao tác trên các phần mềm trình chiếu hay học trực tuyến. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai thời gian qua đang mang đến luồng sinh khí mới cho môi trường rèn luyện, học tập của lính trẻ cảnh sát biển.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4032, Hải đội 212 học tập, đánh giá kiến thức kỹ năng số theo phong trào "Bình dân học vụ số" trên mạng internet. Ảnh: P.GIANG

Xuất phát từ yêu cầu chuyển đổi số trong quân đội và nhu cầu thực tiễn tại đơn vị, Hải đội 212 đã tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với từng đối tượng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ bắt đầu bằng những thao tác đơn giản: cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản, soạn một slide ngắn hay thử dựng một video tuyên truyền. Từ đó, không khí học tập lan tỏa tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Đến nay, 100% quân nhân của Hải đội 212 sử dụng thành thạo ứng dụng Qime để đánh giá kỹ năng số; nhiều chiến sĩ trẻ còn tự tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào soạn thảo văn bản, biên tập clip hay thiết kế tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị.

Tuổi trẻ Hải đội 212 hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Tam Hải. Ảnh: P.GIANG

Khi thói quen số được hình thành, hiệu quả công việc thay đổi rõ rệt: các buổi thông báo chính trị, thời sự sinh động hơn, giờ trao đổi nhiệm vụ trực quan hơn. Tính chủ động và tính khoa học trong công tác được nâng lên, tạo nền tảng để phong trào phát triển bền vững. Năm 2025, Hải đội ghi nhận 3 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp Vùng. Đây là kết quả từ quá trình tự học, tự mày mò của chính những người lính trẻ.

Không chỉ dừng lại trong doanh trại, phong trào “Bình dân học vụ số” còn được lan tỏa vào đời sống nhân dân ven biển. Trong Chiến dịch tình nguyện hè 2025, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212 đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân đăng ký định danh VNeID, truy cập cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt. Những buổi hướng dẫn tận nơi, nhất là với người lớn tuổi đã giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 212 cho biết, trang bị kỹ năng số cho bộ đội hôm nay không chỉ phục vụ nhiệm vụ trước mắt mà còn là bước chuẩn bị lâu dài cho quá trình xây dựng lực lượng hiện đại. Mô hình “Tổ học tập bình dân học vụ số” duy trì nền nếp thời gian qua đã tạo không gian để lính trẻ cùng học, cùng trao đổi và cùng tiến bộ.

Từ thao tác nhỏ đến việc làm lớn, việc đưa công nghệ số vào đời sống công tác hằng ngày đang giúp người lính Hải đội 212 trưởng thành hơn, tự tin hơn và gần dân hơn. Khi tri thức được sẻ chia và lan tỏa, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ tiếp tục đi xa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển vừa bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ, vừa gần gũi, đồng hành với nhân dân trên hành trình chuyển đổi số.