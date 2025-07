Thế giới Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng gắt tại châu Âu ĐNO - Theo AP, một phân tích khoa học nhanh tại châu Âu công bố vào hôm qua (9/7) thống kê, khoảng 2.300 người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến sóng nhiệt trên 12 thành phố của khu vực trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vào tuần trước.

Khách du lịch trong ngày nắng nóng 2/7 vừa qua tại bãi biển ở Barcelona của ​​Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Các nhà khoa học cho biết, những nghiên cứu quy kết nhanh trước đây chỉ đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu trong tác động khí tượng như nhiệt độ tăng thêm, lũ lụt hoặc hạn hán. Nghiên cứu mới thêm một bước trong việc liên kết trực tiếp việc sử dụng than, dầu và khí đốt tự nhiên với cái chết của con người.

Đồng tác giả nghiên cứu Friederike Otto - nhà khoa học khí hậu tại Đại học Hoàng gia London (Anh) nhận định, trong số khoảng 2.300 tử vong trong đợt nắng nóng tuần trước tại châu Âu, có 1.500 ca liên quan đến biến đổi khí hậu - yếu tố khiến đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn.

"Sóng nhiệt là kẻ giết người thầm lặng và tác động của chúng đến sức khỏe con người rất khó lường" - đồng tác giả báo cáo Gary Konstantinoudis - nhà thống kê sinh học tại Đại học Imperial (Anh) nói.

Nghiên cứu trên xem xét dữ liệu từ ngày 23/6 đến 2/7 tại các thành phố lớn của châu Âu gồm London (Anh), Paris (Pháp) Frankfurt (Đức), Budapest (Hungary), Barcelona (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha), Rome, Milan và Sassari của Italia...

Các nhà khoa học phát hiện ngoại trừ Lisbon, nhiệt độ tăng thêm từ khí nhà kính hiện làm tăng thêm từ 2 - 4 độ C so với đợt nắng nóng tự nhiên tại châu Âu. Nhiều vùng rộng lớn của Tây Âu oằn mình với nhiệt độ vượt quá 40 độ C, như Tây Ban Nha với 46 độ C.

Công nhân tại công trường xây dựng đường bộ ở Italia tranh thủ nghỉ ngơi trong giờ nắng gắt. Ảnh: AP

Tiến sĩ Courtney Howard - bác sĩ phòng cấp cứu người Canada và là Chủ tịch Liên minh Khí hậu và sức khỏe toàn cầu khẳng định: "Các nghiên cứu như thế giúp chúng ta thấy rằng việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch chính là chăm sóc sức khỏe".

Trong khi đó, một nghiên cứu riêng biệt từ dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tháng 6/2025 là tháng 6 nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu, chỉ xếp sau các năm 2024 và 2023. Tháng 6/2025 cũng là tháng 6 ấm nhất ghi nhận ở Tây Âu với nhiệt độ trung bình hằng tháng cao hơn 2,81 độ C so với mức trung bình của giai đoạn năm 1991 - 2020.



Dù các nhà nghiên cứu lưu ý rằng châu Âu đạt tiến triển tốt trong việc xây dựng các kế hoạch ứng phó với nắng nóng như: hoạt động có thể thực hiện trước và trong thời gian nhiệt độ cao nguy hiểm, chiến lược dài hơi như mở rộng không gian xanh, thiết lập các trung tâm làm mát và hệ thống hỗ trợ cho người dễ bị tổn thương, thì biện pháp hiệu quả nhất vẫn là cắt giảm mạnh lượng khí thải nhà kính.