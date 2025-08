Quy hoạch - Đầu tư Khởi công dự án Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai - Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology giai đoạn 2 Chiều 31/7, Công ty CP Indusvalley Chu Lai - thành viên An An Hòa Group tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai - Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology giai đoạn 2.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: TÂM ĐAN

Dự án Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai là một phần trong định hướng phát triển khu công nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện môi trường tại miền Trung do An An Hòa phát triển.

Dự án đã khởi công giai đoạn 1 vào tháng 4/2023 và hoàn tất bàn giao Nhà máy Karcher Việt Nam Technology cho Tập đoàn Karcher vào tháng 10/2023.

Việc khởi công giai đoạn 2 dự án tiếp tục khẳng định niềm tin chiến lược từ phía nhà đầu tư quốc tế Karcher và thể hiện cam kết mạnh mẽ của An An Hòa trong việc tạo lập môi trường sản xuất - kinh doanh ưu việt cho các doanh nghiệp FDI.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, Khu kinh tế mở Chu Lai là một cực tăng trưởng chiến lược, đang vươn mình mạnh mẽ, được quy hoạch hiện đại.

Không chỉ có vậy, sân bay Chu Lai đang được quy hoạch mở rộng thành sân bay quốc tế với tiêu chuẩn 4F, cùng hệ thống cảng biển nước sâu và hạ tầng giao thông kết nối trục Bắc Nam, Lào - Campuchia - Thái Lan, đang đưa Chu Lai trở thành một trung tâm logistics, công nghiệp và công nghệ cao của miền Trung Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong kết nối giao thương quốc tế.

Chính vì vậy, việc Tập đoàn Karcher, một thương hiệu toàn cầu về thiết bị làm sạch, lựa chọn Chu Lai là điểm đến cho chiến lược mở rộng đầu tư giai đoạn 2, không chỉ thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, mà còn cho thấy tầm vóc và sức hút ngày càng lớn của khu vực kinh tế mở Chu Lai trong bản đồ thu hút FDI chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao vai trò chủ động, tiên phong của Tập đoàn An An Hòa trong việc đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái hiện đại.

Đồng thời cho biết, thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư để cùng phát triển, cùng chia sẻ, cùng tạo lập một môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch, hiệu quả, vì sự thịnh vượng chung của khu vực miền Trung và cả nước.