Công nghiệp Khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối ĐNO - Sáng ngày 19/8, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối. Đây là một trong những dự án trọng điểm của EVN, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và 50 năm thành lập EVNCPC (7/10/1975 - 7/10/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối. Ảnh: THÀNH CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, cùng đại diện các ban ngành và chính quyền địa phương tham dự lễ khởi công.

Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối được xây dựng tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (xã Núi Thành) với tổng mức đầu tư 101,46 tỷ đồng. Công trình bao gồm xây dựng mới trạm biến áp 110kV công suất 2x63MVA (giai đoạn 1 lắp 1 máy biến áp 110/22kV-63MVA), đường dây 110kV hai mạch dài 0,03km đấu nối vào đường dây hiện hữu Dốc Sỏi - Tam Anh và 5 xuất tuyến đường dây 22kV dài 5,289km.

Lãnh đạo thành phố và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tặng hoa cho đơn vị thiết kế, thi công. Ảnh: THÀNH CÔNG

Dự án do EVNCPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Trung quản lý, Công ty Tư vấn điện Miền Trung thiết kế và Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường thi công.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại xã Núi Thành, đặc biệt phục vụ các khách hàng sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, đồng thời giảm tổn thất điện năng và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực. Công trình được kỳ vọng hỗ trợ, dự phòng công suất với các trạm biến áp lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: THÀNH CÔNG

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh, dự án này là minh chứng cho sự nỗ lực của EVNCPC và các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ phát triển công nghiệp và đời sống nhân dân. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Dự án đã vượt qua nhiều khó khăn từ công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đấu thầu. Với tiến độ thi công 12 tháng, công trình dự kiến hoàn thành và đóng điện vào quý III/2026.

[VIDEO] - Lễ khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối: