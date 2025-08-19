Xã hội Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Bình ĐNO - Sáng 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tiên Phước khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại địa phương.

Hai hộ gia đình được hỗ trợ nhà đại đoàn kết gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thương và hộ bà Nguyễn Thị Thể (cùng trú thôn 1, xã Thạnh Bình). Đây là 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc Co có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình và Agribank Chi nhánh Tiên Phước trao tặng kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: D.L

Đối với 2 căn nhà này, Agribank Chi nhánh Tiên Phước hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Tại lễ khởi công, đại diện xã Thạnh Bình và Agribank Tiên Phước mong muốn các gia đình góp thêm công sức, vật liệu tận dụng để xây nhà bền chắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình cho biết sẽ huy động thêm nhân công hỗ trợ các gia đình làm nhà, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Được biết, nhiều năm qua, Agribank đã chung tay cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.