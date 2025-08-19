Thứ Ba, 19/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Bình

DIỄM LỆ 19/08/2025 16:13

ĐNO - Sáng 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tiên Phước khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại địa phương.

Hai hộ gia đình được hỗ trợ nhà đại đoàn kết gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thương và hộ bà Nguyễn Thị Thể (cùng trú thôn 1, xã Thạnh Bình). Đây là 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc Co có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Trao nhà 2
Lãnh đạo xã Thạnh Bình và Agribank Chi nhánh Tiên Phước trao tặng kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: D.L

Đối với 2 căn nhà này, Agribank Chi nhánh Tiên Phước hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Tại lễ khởi công, đại diện xã Thạnh Bình và Agribank Tiên Phước mong muốn các gia đình góp thêm công sức, vật liệu tận dụng để xây nhà bền chắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình cho biết sẽ huy động thêm nhân công hỗ trợ các gia đình làm nhà, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Được biết, nhiều năm qua, Agribank đã chung tay cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Chăm lo an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Xã Thạnh Bình trao 30 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhi

Xã Thạnh Bình trao 30 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhi

Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ xây dựng 15 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại Nam Giang

Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ xây dựng 15 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại Nam Giang

Agribank chi nhánh Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao nhà đại đoàn kết

Agribank chi nhánh Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao nhà đại đoàn kết

Nông Cống hỗ trợ Duy Xuyên xây dựng 2 nhà đại đoàn kết

Nông Cống hỗ trợ Duy Xuyên xây dựng 2 nhà đại đoàn kết

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Chăm lo an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Xã Thạnh Bình trao 30 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhi

Xã Thạnh Bình trao 30 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhi

Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ xây dựng 15 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại Nam Giang

Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ xây dựng 15 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại Nam Giang

Agribank chi nhánh Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao nhà đại đoàn kết

Agribank chi nhánh Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao nhà đại đoàn kết

Nông Cống hỗ trợ Duy Xuyên xây dựng 2 nhà đại đoàn kết

Nông Cống hỗ trợ Duy Xuyên xây dựng 2 nhà đại đoàn kết

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Bình

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO