Chính trị Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Bến Hiên vững mạnh toàn diện ĐNO - Sáng 24/7, Đảng bộ xã Bến Hiên tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - khát vọng - phát triển”, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu đơn vị hành chính xã Bến Hiên được tái lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mà Cooih và Kà Dăng trước đây.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và xuất phát điểm thấp, Đảng bộ xã Bến Hiên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, 29/43 chỉ tiêu nghị quyết của hai xã cũ đạt và vượt, chiếm 67,4%.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, kinh tế tăng trưởng tích cực. Một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng dần khẳng định thương hiệu, tiêu biểu là sản phẩm ớt A Riêu được công nhận OCOP 4 sao. Các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chăn nuôi hươu sao, heo đen địa phương, bò nái sinh sản... bước đầu mang lại hiệu quả. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng gấp 3 lần so với chỉ tiêu đề ra.

Thời gian qua, xã Bến Hiên phục dựng thành công lễ kết nghĩa truyền thống “Prơr'ngooch” và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các hoạt động giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, 100% hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 21%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bến Hiên kết nạp 76 đảng viên mới; triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”; công tác kiểm tra - giám sát được triển khai thường xuyên, đồng bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ ngày càng được cải thiện, chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên rõ rệt.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố biểu dương thành quả Đảng bộ và nhân dân xã Bến Hiên đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ xã Bến Hiên lần thứ I đánh dấu sự trở lại với một địa danh lịch sử đi cùng năm tháng. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử về mặt tổ chức hành chính mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn đề nghị, thời gian tới Đảng bộ xã Bến Hiên tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện hiệu quả Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên với phương châm “có tâm - có tầm - có khát vọng cống hiến”.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND xã; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm kết hợp, du lịch sinh thái bền vững, tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Đưa sản phẩm OCOP ớt A Riêu đạt chuẩn 5 sao; phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng như đậu đen xanh lòng, lòn bon, dược liệu bản địa; khuyến khích phát triển homestay, nhà hàng, dịch vụ lưu trú gắn với bản sắc văn hóa Cơ Tu.

Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt chính sách an sinh, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt cho người dân tộc thiểu số và phụ nữ vùng sâu.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Hoàng Văn Mẫn lưu ý, bên cạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quốc phòng - an ninh, Đảng bộ xã Bến Hiên tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quản lý chặt chẽ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy, khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công an xã vững mạnh, chủ động trong mọi tình huống...

Đại hội thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm có hơn 95% đảng viên và 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%; phát triển ít nhất 50 vườn kinh tế hiệu quả; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 62%; xây dựng 4/6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2030 đạt xã vững mạnh toàn diện...

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà già làng, người có uy tín xã Bến Hiên nhân đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bến Hiên gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ 9 gồm đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Hươm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.