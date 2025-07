Kinh tế Khởi động dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn (ĐNO) - Chiều 13/7, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và khởi động dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận, SDN là một doanh nghiệp năng động, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong 2 thập kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng công nghiệp.

Trong những năm gần đây, SDN thể hiện tinh thần tiên phong trong đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Hòa Nhơn và chiến lược phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng - một định hướng đột phá trong thu hút đầu tư và tăng trưởng bền vững của thành phố.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng SDN giữ vững tinh thần cống hiến trong thời gian tới. Về Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, lãnh đạo thành phố đề nghị công ty tiếp tục triển khai theo đúng định hướng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp địa phương gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thành phố Đà Nẵng cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để SDN và các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên phải) trao bằng khen của UBND thành phố về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 cho đại diện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Thông tin tại buổi lễ, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI). Tại Đà Nẵng, SDN đang là chủ đầu tư nhiều dự án, trong đó nổi bật là Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND thành phố về thành lập Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, SDN là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Lãnh đạo thành phố và đại diện Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi động dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn. Ảnh: MAI QUẾ

Theo đó, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn được triển khai tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang trên diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp 24,75ha theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 285 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ đầu tư hơn 137 tỷ đồng, vốn vay và huy động gần 147 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là cơ khí, các sản phẩm từ kim loại, điện tử, sản xuất máy móc, thiết bị điện, dệt may, da giày, sản xuất sản phẩm từ nhựa, in ấn và các dịch vụ liên quan đến in sản xuất sản phẩm từ gỗ, công nghiệp hỗ trợ khác và các ngành nghề theo quy định của pháp luật.