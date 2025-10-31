Thông tin doanh nghiệp Khởi nghiệp F&B tinh gọn thời 4.0 qua Food Apps Vào những năm trước đây, khi muốn mở quán ăn cần phải có mặt bằng đẹp, nhân sự đủ và số vốn lớn. Ngày nay, với một chiếc điện thoại cùng sự quyết tâm, là có thể bắt đầu khởi nghiệp.

Anh Trần Quang Sang, Giám đốc Công ty TNHH DigiFnB, tác giả sách “Khởi nghiệp kinh doanh Food Apps” , gọi cách làm trên là Khởi nghiệp F&B tinh gọn thời 4.0”.

Anh Sang chia sẻ, trên Food Apps (các ứng dụng gọi món ăn trực tuyến), món ngon chỉ là điều kiện cần - không phải điều kiện đủ. Bởi lẽ, khách hàng trực tuyến không nếm được món ăn. Họ chỉ thấy hình, giá, tên món và vài dòng mô tả ngắn gọn.

“Và mắt họ chỉ dừng lại ở đó trong đúng ba giây. Ba giây đó chính là khoảng thời gian để quyết định một đơn hàng. Món ngon mà không hiển thị đẹp, không khuyến mãi đúng thời điểm, hoặc không được xếp hạng cao - thì vẫn… “chết chìm” giữa hàng ngàn quán khác”, anh Sang nói.

Có thể nói, đây là công thức 3 tầng: món ngon - hiển thị - chiến lược. Muốn chiến thắng, phải đủ cả ba. Vì món ngon, chất lượng giúp khách quay lại, nhưng hiển thị và chiến lược mới giúp họ tìm đến lần đầu.

Sách “Khởi nghiệp kinh doanh Food Apps” đúc kết từ kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực bán lẻ của anh Trần Quang Sang.

Đó là lý do anh Trần Quang Sang viết nên cuốn sách “Khởi nghiệp kinh doanh Food Apps”, trong đó anh chia sẻ công thức FAST - bốn trụ cột thành công trên nền tảng giao đồ ăn:

F – Format menu đúng,

A – App visibility (hiển thị tốt),

S – Speed & service (tốc độ và phục vụ)

T – Traffic & tactics (chiến thuật tạo đơn).

Anh Sang nhận định, trong kỷ nguyên 4.0, món ngon vẫn quan trọng nhưng phải được bán theo cách mà nền tảng hiểu. Người thắng không phải người nấu giỏi nhất, mà là người hiểu cách thuật toán và khách hàng cùng vận hành”.

Vì thế, nếu những ai đang dự định khởi nghiệp F&B, đừng chỉ hỏi: món mình có ngon không? mà hãy hỏi thêm một câu khác: liệu khách hàng trên ứng dụng có thấy và muốn chạm vào món ấy không?

Được biết, trước khi sáng lập DigiFnB, anh Trần Quang Sang từng làm việc trong nền tảng gọi món ăn trực tuyến hàng đầu Việt Nam và quản lý thị trường hơn 35.000 cửa hàng F&B (thực phẩm và đồ uống) đang kinh doanh.

Chính trải nghiệm thực tế đó giúp anh hiểu sâu các “luật chơi” của Food Apps vận hành - nơi thuật toán, hình ảnh, và tốc độ quyết định thành bại. Có thể nói, khởi nghiệp không cần hoàn hảo, chỉ cần tinh gọn và liên tục điều chỉnh. Thành công trong F&B không đến từ ý tưởng to, mà từ khả năng học nhanh hơn đối thủ.