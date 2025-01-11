Khởi nghiệp - OCOP Khôi phục sản xuất, kinh doanh sau lũ Những xưởng nhỏ bị ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng, hàng hóa ẩm mốc đến chuỗi cung ứng gián đoạn, tất cả đều trở thành thử thách lớn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở sản xuất.

Nhiều máy móc của các chủ thể OCOP ngập sâu trong nước. Ảnh: NVCC

Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng giữa gian khó ấy, tinh thần vượt khó, ý chí khôi phục sản xuất và sự đồng hành của các tổ chức hỗ trợ đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng khởi nghiệp.

Những mất mát không ngờ

Tại xã Đại Lộc, chị Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết khi nghe tin lũ, gia đình đã kê toàn bộ tài sản, máy móc lên cao, nhưng nước vẫn dâng vượt ngoài dự tính. Mô hình khởi nghiệp của chị gồm chế biến nông sản hữu cơ từ chanh, tắc, bưởi, cùng nhà hàng ẩm thực và gian trưng bày sản phẩm OCOP, bị thiệt hại gần như toàn bộ.

Hơn 1,4 tấn thịt tươi và 1,2 tấn thịt muối hư hỏng vì mất điện, hàng loạt thiết bị máy móc sản xuất, bàn ghế, tủ lạnh, máy phát điện… bị ngâm nước, tổng thiệt hại khoảng 380 triệu đồng. Vùng nguyên liệu liên kết với 3 hộ dân cũng bị sạt lở, hoa màu thối gốc, đe dọa nguồn cung đầu vào cho sản xuất.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh (Duy Xuyên), dù đã chủ động kê máy móc cao hơn mực nước lũ năm 2017 60cm, nhưng trận thiên tai này vẫn vượt ngưỡng. Ba máy chế biến trị giá 170 triệu đồng bị ngập nước, hư hỏng nặng.

Nhiều cơ sở đã chủ động đưa sản phẩm, thiết bị máy móc lên cao trước khi lũ đến. Ảnh: NVCC

Giám đốc Phạm Thị Duy Mỹ chia sẻ, hợp tác xã đã nỗ lực hết sức để ứng phó nhưng nước lên nhanh và kéo dài khiến việc bảo vệ thiết bị bất khả thi. Hiện đơn vị đang khử khuẩn, chờ nước rút để đưa máy đi sửa, chuẩn bị khôi phục sản xuất.

Nước lũ dâng nhanh khiến hai cơ sở sản xuất của thương hiệu Bánh Khô mè Bà Ly ở phường Điện Bàn và phường An Thắng đều ngập sâu. Trong đó, cơ sở chính tại phường Điện Bàn bị hư hỏng 9 thiết bị máy móc. Chủ cơ sở cho biết, nếu không có tầng cao để tránh lũ, có lẽ đã trắng tay.

Tại Hợp tác xã Phú Bình (xã Tam Xuân), khu úm gà H’Mông và chim trĩ rộng 150m2 ngập gần một mét. Nhờ chủ động di dời hơn 700 con giống, hợp tác xã không thiệt hại về đàn vật nuôi nhưng hỏng hệ thống điện và cấp nước tự động, ước thiệt hại 15 triệu đồng.

Ông Võ Hồng Long, Giám đốc hợp tác xã nói, đợt lũ lụt này diễn ra quá nhanh, mực nước dâng cao vượt mọi kịch bản dự tính.

“Chúng tôi chủ động ứng phó từ sớm, nhưng lũ đến quá bất ngờ và kéo dài khiến toàn bộ khu chuồng trại bị ngập. Điều may mắn duy nhất là kịp thời di dời đàn giống trước khi nước tràn vào. Qua đợt này mới thấy rõ, sản xuất nông nghiệp muốn an toàn thì phải đầu tư bài bản hơn, từ nền chuồng, thiết bị cho đến quy trình dự phòng điện, nước. Với doanh nghiệp nhỏ, mỗi sự cố như thế này là một phép thử về khả năng thích ứng và tinh thần vượt khó”, anh Long nói.

Khẩn trương khắc phục khó khăn

Khi nước rút, các chủ thể khởi nghiệp lại bắt đầu hành trình mới, khôi phục sản xuất và giữ vững thị trường. Nhiều đơn vị tranh thủ nắng để phơi sấy, vệ sinh nhà xưởng, sửa chữa máy móc. Các hợp tác xã, cơ sở OCOP chủ động liên hệ kỹ thuật để khắc phục hư hỏng, duy trì hoạt động cầm chừng nhằm giữ khách hàng và lao động.

Các cơ sở sản xuất bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: NVCC

Trong lúc đó, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng khu vực phía Nam đã kịp thời phát động quyên góp gần 100 triệu đồng cứu trợ người dân vùng ngập lụt, đồng thời kết hợp thăm hỏi các hội viên, đơn vị sản xuất bị thiệt hại.

Bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch CLB cho biết, đơn vị đang kết nối tiêu thụ chéo sản phẩm còn tồn kho, huy động nhân lực hỗ trợ sửa chữa máy móc và liên kết lại các vùng nguyên liệu để doanh nghiệp sớm trở lại sản xuất.

Cùng với đó, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các địa phương thống kê thiệt hại, nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ thể OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm cho biết, phần lớn các đơn vị bị ảnh hưởng nằm ở khu vực tỉnh Quảng Nam cũ, trong đó vùng nguyên liệu bị tổn thất nặng. Trung tâm đã liên hệ các địa phương khẩn trương có biện pháp cấp bách để giúp các chủ thể khôi phục vùng nguyên liệu, sửa chữa máy móc, đảm bảo hoạt động trở lại bình thường sớm nhất.

Ông Toàn thông tin, thời gian tới trung tâm sẽ thí điểm giải pháp chuyển đổi số thông qua ứng dụng “5Sao” - một nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh số hóa thông tin sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm địa phương.

Ứng dụng này còn tích hợp bản đồ số quảng bá địa điểm sản xuất - kinh doanh, giúp người tiêu dùng và du khách dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. “Đây sẽ là bước đi thiết thực và kịp thời, không chỉ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau mưa lũ, mà còn tạo nền tảng lâu dài để phát triển thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh và xây dựng chuỗi giá trị bền vững”, ông Toàn nói.