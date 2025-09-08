Giao thông - Xây dựng Kiểm tra sạt lở bờ biển Hội An ĐNO - Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra thực địa tình hình sạt lở bờ biển Hội An, đoạn qua địa bàn phường Hội An Tây và tiến độ thi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Hiện trạng sạt lở bờ biển qua khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây). Ảnh: KHẢI KHIÊM

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây cho biết, do ảnh hưởng của đợt gió mạnh, sóng lớn từ ngày 28 - 29/7 nên khu vực bờ biển tại khối phố Tân Thành tiếp tục có hiện tượng sạt lở. Phạm vi sạt nằm ngoài khu vực người dân đã gia cố kè bao bằng túi địa, vị trí sạt lở đang có hướng ăn sâu vào bên trong và tạo vách đứng có điểm cao từ 4-5m giáp với khu vực kinh doanh của người dân.

Phạm vi sạt lở nằm ngoài khu vực người dân đã gia cố kè bao bằng túi địa. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Kiểm tra thực địa, đoàn công tác và chủ đầu tư Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng) cùng các bên liên quan cho biết, bờ biển bị sạt lở nằm tại vị trí bãi nuôi C7 thuộc gói thầu số 2 của dự án. Bãi nuôi C7 hiện chưa triển khai thi công (bằng cách bơm cát tạo bãi). Kết quả đo đạc hiện trường cho thấy, địa hình có sự thay đổi về cao độ so với thiết kế được duyệt; hiện trạng bãi C7 xói lở mạnh.

Công trường thi công đê ngầm giảm sóng thuộc dự án. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Trước thực trạng trên, đoàn công tác đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tập kết vật tư, nhân lực và thiết bị triển khai thi công theo tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt và hợp đồng ký kết, đảm bảo kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Việc cập nhật khối lượng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tiến độ thi công thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần lập phương án ứng phó trong tình huống bất thường để bảo đảm bảo vệ công trình đã thi công, hạ tầng hiện có tại khu vực trước khi thi công hoàn thiện.

Ông Lê Tự Khánh, Trưởng phòng Quản lý dự án II (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam) cho hay, các bên liên quan đã thống nhất giao đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ số liệu đo đạc hiện trạng, cập nhật lại hồ sơ thiết kế thi công phù hợp với địa hình thực tế, tính toán lại khối lượng tăng - giảm (nếu có) và có giải pháp, chỉ dẫn kỹ thuật thi công nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho công trình. Chậm nhất ngày 12/8/2025, đơn vị tư vấn thiết kế trình chủ đầu tư làm cơ sở điều chỉnh phê duyệt.

[VIDEO] - Trên công trường thi công đê ngầm giảm sóng bảo vệ bờ biển Hội An:

Nhà thầu khẩn trương tập kết vật tư, nhân lực và thiết bị để triển khai thi công bơm cát tôn tạo bãi C7 nhằm tránh xói lở lan rộng. Trước mắt, ưu tiên bơm cát khu vực đang xói lở mạnh ở bãi phía Bắc của dự án (khu vực bãi tắm An Bàng) trước mùa mưa bão năm 2025.