Kinh tế Kiến tạo điểm đến bán lẻ hấp dẫn Thị trường bán lẻ Đà Nẵng phát triển ấn tượng nhờ đa dạng các hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Thành phố tiếp tục thu hút đầu tư kinh doanh của các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn.

Nhộn nhịp hoạt động bán lẻ tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 10. Ảnh: QUANG VIỆT

Gắn kết giữa cung ứng và tiêu dùng

Thời điểm này, ngành bán lẻ Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, thị trường tiếp tục mở rộng. Theo thống kê của Sở Công Thương thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9 đạt 11.505 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ), qua đó, lũy kế bán lẻ 9 tháng đạt 103.929 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024).

Thị trường nội địa duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nhiều sự kiện thương mại, văn hóa, du lịch được tổ chức ở thành phố đã góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển ngành bán lẻ.

Bước sang tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế bán lẻ 10 tháng đạt 114.744 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, bán lẻ tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp quan trọng cho khu vực dịch vụ của thành phố.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không phát sinh biến động bất thường. Hoạt động thương mại, dịch vụ được phát huy thông qua việc tổ chức các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp địa phương. Bán lẻ thành phố trong 10 tháng qua giữ được đà tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tiếp tục được bảo đảm.

Gắn kết giữa cung ứng hàng hóa, dịch vụ với tiêu dùng giữ vai trò quan trọng trong bán lẻ hiện đại. Ảnh: QUANG VIỆT

Đáng nói, hoạt động bán lẻ Đà Nẵng không chỉ được đo bằng tăng trưởng doanh thu, quan trọng hơn là cộng hưởng, tin tưởng giữa người tiêu dùng và các nhà bán lẻ.

Chị Nguyễn Ái Nghĩa (khối phố Xuyên Trung, phường Hội An) cho biết: “Nếu cần mua hàng truyền thống như chiếu cói, cá đồng, rau quả thì tôi đến chợ. Cần mua hàng hóa điện tử thì đến các trung tâm mua sắm. Muốn mua hàng tiện lợi thì đến các siêu thị mini, tạp hóa thông minh. Hàng hóa đa dạng, phong phú, có chất lượng, giá cả phải chăng và đảm bảo thương hiệu, uy tín”.

Còn bà Mai, chủ siêu thị mini ở đường Lý Thường Kiệt (phường Hội An) nói: “Những ngày qua sức mua dồi dào, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng hằng ngày. Các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng của chúng tôi được người tiêu dùng hưởng ứng”.

Thành phố Đà Nẵng phát triển đa dạng các loại hình bán lẻ. Ảnh: QUANG VIỆT

Đa dạng điểm bán hàng

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng phát triển đa dạng các loại hình bán lẻ, kết hợp hài hòa giữa thương mại hiện đại, thương mại truyền thống, thương mại điện tử. Ngành công thương thành phố đang tham mưu UBND thành phố đầu tư xây dựng mới chợ Cồn, xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước…

Đà Nẵng xác định thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong ngành bán lẻ là một trong những nhiệm vụ then chốt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, năng động. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố đặt ra yêu cầu cấp thiết ứng dụng công nghệ số cho ngành bán lẻ. Đây là giải pháp quan trọng để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa và tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ văn minh, hiện đại, bền vững gắn với định hướng thương mại trong nước, phù hợp xu thế kinh tế số, xanh và chia sẻ. Đồng thời, chiến lược nhằm kết nối sản xuất với tiêu dùng, gia tăng sức mua trong nước, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Chiến lược này hoàn toàn tương đồng với định hướng phát triển ngành thương mại của Đà Nẵng. Thành phố đang tập trung phát triển mạnh các loại hình kinh doanh dựa trên nền tảng số hóa. Thương mại điện tử, các sàn giao dịch điện tử, phương thức bán lẻ đa kênh đang là xu thế tất yếu của ngành bán lẻ Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thông minh của người tiêu dùng.

Ngành thương mại Đà Nẵng hiện nay đã có đầy đủ thương hiệu bán lẻ lớn như Vincom Plaza Đà Nẵng, Lotte Mart Đà Nẵng, Indochina Riverside Mall, Helio Center, Go! Đà Nẵng, Danavi Mart Đà Nẵng, Co.opMart Đà Nẵng…

Ngành bán lẻ theo hướng bền vững, xanh hóa của thành phố còn phát triển mạnh thêm nữa khi dự kiến ngày 17/11 tới đây, trung tâm thương mại MM Mega Đà Nẵng Super Center sẽ chính thức khánh thành, đi vào hoạt động ở phường Hòa Khánh. Đây là mô hình “Super Center” đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Nhiều người kỳ vọng làn sóng đầu tư thương mại năng động mới tiếp tục được mở ra ở Đà Nẵng, tạo điểm đến hấp dẫn và khẳng định thương hiệu hội nhập sâu rộng của ngành bán lẻ thành phố trên bản đồ giao thương thế giới.