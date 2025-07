Du lịch Kín phòng khách sạn dịp chung kết DIFF 2025 Trước thềm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025), hầu hết khách sạn khu vực gần khán đài dọc hai bên đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, ven biển Đà Nẵng đã kín phòng, nhiều khách sạn công suất phòng đạt 100%.

Các khách sạn gần khán đài và ven biển Đà Nẵng kín phòng trong đêm chung kết DIFF 2025. Trong ảnh: Khách sạn ven đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: THU HÀ

Công suất phòng đạt tỷ lệ lớn

Theo ghi nhận thời điểm này, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố đều đã “cháy” phòng. Nhiều khách sạn khách đặt kín phòng đêm chung kết từ trước đó nửa tháng.

Nằm ở vị trí “đắc địa”, gần khu vực trình diễn pháo hoa quốc tế, khách sạn Melia Vinpearl Danang Riverfront (đường Trần Hưng Đạo) có 864 phòng, trong đêm chung kết DIFF 2025, công suất phòng đạt 80-90%, trong đó 70-80% khách đặt từ rất sớm để lựa chọn những phòng có không gian rộng, có thể xem pháo hoa. Tương tự, trong các đêm diễn ra DIFF, khách sạn Hadana Boutique (đường Phạm Văn Đồng) cũng đạt công suất rất tốt.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Điều hành khách sạn Hadana Boutique cho biết, Hadana có 2 khách sạn ở Đà Nẵng (52 phòng) và Hội An. Đêm chung kết pháo hoa công suất phòng của khách sạn tại Đà Nẵng (95 phòng) đạt 92-95%, tại Hội An đạt khoảng 70-80%.

Các khách sạn ven bờ sông Hàn, gần khu vực trình diễn DIFF 2025 luôn kín phòng từ sớm. Ảnh: THU HÀ

Theo chị Liên, trong thời gian diễn ra DIFF tháng 6 và 7, lượng khách đến Đà Nẵng rất khởi sắc, cả nội địa và quốc tế. Các sự kiện văn hóa, lễ hội du lịch lớn, trong đó có DIFF liên tục được thành phố tổ chức cho thấy sự chủ động trong kết nối, tiếp cận các thị trường khách cũ và mới. Điều này cho thấy thành phố có mục tiêu, định hướng rõ ràng trong việc thu hút khách đến Đà Nẵng nhất là các thị trường khách trọng điểm.

Đồng quan điểm, ông Phạm Xuân Thắng, Giám đốc Điều hành khách sạn Hải An RiverFront (đường Bạch Đằng) đánh giá, những đêm diễn ra pháo hoa, công suất phòng của khách sạn rất tốt, thường xuyên đạt 90%. Riêng đêm chung kết, 86 phòng của khách sạn đã được khách đặt trước từ rất sớm.

“Những sự kiện, lễ hội lớn của Đà Nẵng được tổ chức đã góp phần thu hút rất đông khách đến và lưu trú tại thành phố. Từ nền tảng này, doanh nghiệp dịch vụ du lịch mong muốn ngành du lịch thành phố có thêm các hoạt động, sự kiện lễ hội trải đều các tháng trong năm. Cần có các sản phẩm du lịch mới, phù hợp để gia tăng thời gian lưu trú của du khách tại Đà Nẵng không chỉ trong mùa hè mà cả những tháng khác trong năm”, ông Thắng bày tỏ.

Cú hích từ sự kiện lễ hội

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội khách sạn Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao ven biển, trong đó có khu nghỉ dưỡng Furama đều kín phòng đêm chung kết DIFF từ rất sớm.

Khách sạn ven sông Hàn thường được du khách đặt phòng từ sớm để có vị trí đẹp xem pháo hoa. Ảnh: THU HÀ

Lý giải cho điều này, ông Quỳnh cho rằng qua 17 năm với 13 lần tổ chức, DIFF đã trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng và các đêm trình diễn pháo hoa rất được du khách mong đợi trong mỗi mùa hè.

Nhờ có các sự kiện, lễ hội lớn như DIFF, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng mùa hè, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật… thường xuyên được tổ chức đã góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Đồng thời, tăng tính cạnh tranh của điểm đến trong nước và khu vực cũng như tạo ra cú hích để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong một tháng diễn ra vòng loại DIFF 2025 (từ ngày 31/5 đến 30/6) đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng 5 đêm pháo hoa đầu tiên đã thu hút gần 400.000 lượt khách, tương đương với tổng lượng khách của cả mùa DIFF năm ngoái.

Đêm chung kết DIFF 2025, dự kiến công suất buồng phòng chung toàn thành phố đạt khoảng 95% (tăng 3% so với đêm chung kết DIFF 2024), trong đó khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 90-95%; khối khách sạn 3 sao trở xuống và tương đương đạt khoảng 95-100%.

Công suất buồng phòng đêm chung kết đạt cao nhất trong các đêm diễn ra DIFF 2025 (cao hơn 20% so với đêm khai mạc). Ngoài các khách sạn, hiện Đà Nẵng có 23 tàu du lịch với 2.512 chỗ, hiện công suất bán vé đã đạt gần 100%.

Lễ hội pháo hoa quốc tế đã góp phần đáng kể vào doanh thu dịch vụ cho thành phố Đà Nẵng. Trong tháng 6/2025, doanh thu từ các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành trên toàn thành phố ước đạt khoảng 3.869 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Chi cục Thống kê thành phố, 6 tháng đầu năm 2025, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 31,4%; khách trong nước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1,82 ngày/lượt; trong đó khách quốc tế có thời gian lưu trú bình quân là 2 ngày/lượt, cao hơn đáng kể so với khách trong nước với 1,62 ngày/lượt.