Kinh tế Kinh tế Đà Nẵng 10 tháng duy trì ổn định ĐNO - Ngày 3/11, Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các lĩnh vực kinh tế chủ lực của thành phố trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025 duy trì ổn định, tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Khu vực thương mại - dịch vụ của thành phố duy trì vai trò động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Trong ảnh: Du khách tham quan Bà Nà Hills. Ảnh: M.QUẾ

Cụ thể, trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2025 ước đạt 20.556 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước nhưng tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 209.547 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 10/2025 ước đạt 26.324 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán buôn hàng hóa ước đạt 248.735 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10/2025 ước đạt 4.061 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước nhưng tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt 44.503 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu ngành vận tải, dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tháng 10/2025 ước đạt 3.274 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng doanh thu toàn ngành đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu dịch vụ khác tháng 10/2025 ước đạt 4.598 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tháng 9/2025 nhưng tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng doanh thu nhóm ngành dịch vụ khác đạt 45.890 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản xuất công nghiệp Đà Nẵng 10 tháng năm 2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 32,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,6%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,9%; nhóm cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%.

Trong tháng 10, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố nhìn chung diễn ra ổn định, các hoạt động sản xuất được duy trì theo đúng kế hoạch và lịch thời vụ.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài ở giai đoạn đầu vụ và một số đợt bão trên biển, song nhờ công tác chỉ đạo sản xuất kịp thời, chủ động phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, năng suất và sản lượng các lĩnh vực cơ bản đảm bảo.