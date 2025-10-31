Y tế Kịp thời cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do tai nạn hy hữu ĐNO - Một bé trai bị đứt động mạch cánh tay trái được Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng phẫu thuật dùng tĩnh mạch hiển lớn ở chân ghép vào động mạch cánh tay để tái lập lưu thông máu, giúp bảo tồn cánh tay.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân để cứu cánh tay của D. Ảnh: LÊ HÙNG

Trước đó, trong giờ ra chơi, cháu H.Đ.D. (7 tuổi) trèo lên bức tường cao gần 2m, bị trượt chân té khiến cọc sắt nhọn đâm xuyên vào mặt trong cánh tay trái.

D. tự đè ép vào vị trí vết thương đang chảy máu và gọi người giúp đỡ. Sau đó, D. được nhân viên y tế trường học sơ cứu băng ép và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.

ThS.BS. Võ Hoài Bảo, chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - mạch máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Đình) cho biết: Dù vết thương bên ngoài khá nhỏ và đã ngưng chảy máu nhờ quá trình băng ép, nhưng tay trái của bệnh nhi lạnh, tái nhợt, không bắt được mạch quay. Đây là dấu hiệu rõ ràng của thiếu máu nuôi tay trái cấp tính.

Kết quả siêu âm Doppler khẩn cho thấy dòng máu hạ lưu cánh tay của D. gần như không còn, nghi ngờ đứt động mạch cánh tay. Bệnh nhi đứng trước nguy cơ hoại tử chi thể và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp trong “thời gian vàng” 6 giờ để cứu giữ cánh tay.

Khi mở rộng vết thương, bác sĩ phát hiện động mạch cánh tay bị dập nát một đoạn dài 6cm, tĩnh mạch cánh tay rách và các dây thần kinh quan trọng bị bầm dập. Với tổn thương dài như vậy, việc khâu nối động mạch trực tiếp là bất khả thi.

ThS.BS. Võ Hoài Bảo cùng ê-kíp phẫu thuật quyết định lấy đoạn tĩnh mạch hiển lớn ở chân làm mảnh ghép, nối vào hai đầu động mạch bị đứt, tái lập dòng máu nuôi chi thể.

Đây là kỹ thuật khó, đặc biệt càng phức tạp hơn khi ở trẻ em, mạch máu có kích thước rất nhỏ, nguy cơ hẹp miệng nối và tắc mạch sau mổ rất cao, đòi hỏi thao tác tỉ mỉ, chính xác.

ThS.BS. Võ Hoài Bảo thăm khám và kiểm tra sức khỏe của H.Đ.D. trước khi cho xuất viện. Ảnh: LÊ HÙNG

Sau gần 1 một ngày phẫu thuật, tín hiệu mạch ở tay cháu D. dần hồi phục. Cánh tay ấm dần lên, da hồng hào trở lại, mạch đập ở hạ lưu rõ rệt là dấu hiệu cho thấy dòng máu đã được khôi phục.

D. tiếp tục được chăm sóc hồi sức tích cực, theo dõi sát, dùng thuốc chống huyết khối và tập vật lý trị liệu sớm. Mỗi ngày, tay trái của D. cử động tốt hơn, cảm giác trở lại dần. Sau 10 ngày điều trị, D. xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

ThS.BS. Võ Hoài Bảo chia sẻ: “Chấn thương động mạch ngoại biên ở trẻ em cực kỳ hiếm gặp, chiếm dưới 1% các ca chấn thương nhi. Tuy nhiên, đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp hoặc hoại tử chi thể nếu không được can thiệp kịp thời.

Việc phẫu thuật tái lập lưu thông mạch máu trong thời gian vàng là yếu tố quyết định để bảo tồn chi thể và chức năng vận động cho trẻ.

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ cách xử lý tạm thời khi gặp chấn thương, đồng thời nhanh chóng kêu gọi người lớn giúp đỡ để hạn chế trường hợp đáng tiếc xảy ra”.