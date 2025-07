Kinh tế Ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác công nghệ với doanh nghiệp Hàn Quốc (ĐNO) - Chiều 11/7, tại Công viên phần mềm Đà Nẵng 2, Công ty Dev Plus, CLB doanh nhân phần mềm Đà Nẵng (DSEC), Trung tâm hợp tác giữa Đà Nẵng và Daegu (D2D Center) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ông Phạm Vũ Huy Hoàng - CEO của Công ty CP Dev Plus (bìa phải) ký kết hợp tác với RISE AI/DX (Hàn Quốc). Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, có 5 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về chương trình thực tập toàn cầu và thực tập phần mềm, quản lý pin được ký kết giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin gồm: ký kết 2 bên giữa RISE AI/DX (Hàn Quốc) và Dev Plus; ký kết 2 bên giữa RISE AI/DX và CLB doanh nhân phần mềm Đà Nẵng (DSEC); ký kết 4 bên giữa RISE CUBE (Hàn Quốc), Viện GGIC (Hàn Quốc), Solar light Korea (Hàn Quốc) và Dev Plus; ký kết 3 bên giữa Viện GGIC, DSEC, DevPlus; ký kết 3 bên giữa Timely (Hàn Quốc), DSEC, Dev Plus.

Ban tổ chức tặng hoa và quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: NGỌC HÀ

Các ký kết hướng đến thúc đẩy kết nối sâu rộng giữa các trường đại học, doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Đà Nẵng; tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc học hỏi lẫn nhau trong môi trường quốc tế.

Đây là một trong những bước tiến cụ thể về nỗ lực thu hút hợp tác đầu tư quốc tế, hỗ trợ các công ty công nghệ kết nối và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Dịp này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tham quan Công viên phần mềm Đà Nẵng 2, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC).