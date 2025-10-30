Khoa học - Công nghệ Ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển giao dịch điện tử tại Đà Nẵng

ĐNO - Chiều 30/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy và phát triển giao dịch điện tử phục vụ chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia ký kết ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp.

Bản ghi nhớ hợp tác hiệu lực trong 5 năm, hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiều nội dung trọng tâm như triển khai các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy; Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, giáo dục pháp luật, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng dịch vụ tin cậy, nâng cao tỷ lệ phổ cập chữ ký số cho người dân trưởng thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về giao dịch điện tử; xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chữ ký số trong kỷ nguyên số; Phát triển, cung cấp các dịch vụ, tiện ích ký số, tin cậy trong chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy phát triển ứng dụng chấp nhận, sử dụng rộng rãi chữ ký số tại địa phương.

Cạnh đó, sẽ triển khai các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao công nghệ liên quan chữ ký số và dịch vụ tin cậy.

Việc ký kết hợp tác giữa 2 bên nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại thành phố Đà Nẵng cũng như phục vụ đẩy mạnh chuyển đổi số toản diện, xây dựng thành phố thông minh hiệu quả.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của việc hợp tác là hướng đến mục tiêu phổ cập chữ ký số cho 100% dân số trưởng thành tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, sở sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng cũng như cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các nội dung ký kết đạt các chỉ tiêu và kết quả cao nhất để phục vụ cho người dân nhanh và hiệu quả nhất.