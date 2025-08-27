Tài chính - Thị trường Ký kết ghi nhớ hợp tác quốc tế về công nghệ, tài chính và đầu tư ĐNO - Chiều 27/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Vietnam Digital Trading Platform (VDTP) với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và đầu tư.

Đại diện VDTP và Công ty Cổ phần AISC Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Q.T

Đại diện VDTP và DeepGreenX Group (Hoa Kỳ) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế về việc phối hợp nghiên cứu, triển khai phương án đầu tư Quantum Bay và Trung tâm tài chính khu vực theo định hướng phát triển kinh tế số của Chính phủ Việt Nam.

VDTP và Công ty Cổ phần AISC Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, thương mại số, ứng dụng công nghệ lượng tử (Quantum Bay); đồng thời xây dựng phương án phát triển đồng tiền số toàn cầu trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Phạm vi hợp tác là hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng, thí điểm và vận hành các dự án chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tài chính, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Việc ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút nguồn vốn quốc tế vào các dự án công nghệ cao; phát triển hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử tại Đà Nẵng; khẳng định vai trò cầu nối của VDTP trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu và thị trường Việt Nam.

Theo các đơn vị tham gia ký kết, đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Huệ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VDTP cho rằng, các thỏa thuận này sẽ mở ra cơ hội lớn để đưa công nghệ tiên tiến vào Việt Nam; đồng thời khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo trong khu vực.