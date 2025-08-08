Thứ Sáu, 8/8/2025
Quốc phòng

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Kho Kỹ thuật K55

QUANG HÙNG - THU PHƯƠNG 08/08/2025 08:40

Ngày 7/8, tại xã Nông Sơn, Kho Kỹ thuật K55 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (7/8/1975 - 7/8/2025).

6ada9760fadc73822acd.jpg
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và chỉ huy Kho Kỹ thuật K55 qua các thời kỳ. Ảnh: THU PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác kỹ thuật.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn; tăng cường công tác dân vận, phối hợp với địa phương chăm lo an sinh xã hội.

Được biết, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng 3 bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 2 cờ thi đua; nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”. Đảng bộ liên tục được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

