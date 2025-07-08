Giáo dục - Việc làm Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 19/8

ĐNO - Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 14 đến 19/8, với sự tham gia dự thi của hơn 500 thí sinh đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến nay, Ban tổ chức đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị để bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 19/8 tại Đà Nẵng. Trong ảnh là logo của kỳ thi.

Kỳ thi Toán quốc tế IMC (International Mathematics Competition) là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho lứa tuổi học sinh THCS; là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu.

Năm nay, kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với khẩu hiệu “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục Toán học”.

Bên cạnh đoàn chủ nhà Việt Nam, kỳ thi có sự tham gia của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó dự kiến có 526 thí sinh dự thi, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 5, 6 và học sinh lớp 7, 8 năm học 2024-2025.

Lễ khai mạc, thi chính thức, bế mạc và trao giải diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU).

Trong đó, kỳ thi chính thức được tổ chức trong ngày 16/8. Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi: cá nhân và đồng đội, bao gồm giải biện, biện luận để đạt điểm thi tối đa về Toán học.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ kỳ thi còn có hội thảo chuyên đề giảng dạy, thi cử, đổi mới về chương trình cho đoàn giáo viên; hội thảo chuyên đề về công nghệ và AI dành cho giảng viên và sinh viên đại học; hoạt động giao lưu và trao đổi văn hóa học sinh, giáo viên quốc tế giữa 31 quốc gia; giao lưu với học sinh THCS của thành phố Đà Nẵng và chương trình tham quan, trải nghiệm.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn và Công ty CP IEG Toàn Cầu để tổ chức kỳ thi.

Các tiểu ban phụ trách đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị để bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.