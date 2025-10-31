Thể thao Kỳ thủ nhí Đà Nẵng vô địch giải Cờ vua học sinh châu Á 2025 ĐNO - Em Võ Lan Khuê, học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường An Hải), vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng giải Cờ vua học sinh châu Á 2025, diễn ra tại thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ).

Em Võ Lan Khuê, học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường An Hải).

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi G7 (nữ dưới 7 tuổi), Lan Khuê đạt 7,5 điểm sau 8 ván đấu, vượt qua nhiều kỳ thủ mạnh đến từ các quốc gia châu Á. Sau khi để hòa ở ván thứ hai, Lan Khuê giành chiến thắng liên tiếp ở các ván còn lại, qua đó vươn lên dẫn đầu tuyệt đối và đăng quang ngôi vô địch.

Với thành tích này, Lan Khuê chính thức hoàn thành chuẩn WCM (Kiện tướng nữ quốc tế) và chỉ chờ đợi hệ số elo đạt 1.800 để được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) chính thức công nhận danh hiệu. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục đỉnh cao cờ vua thế giới của kỳ thủ sinh năm 2018.

Trước đó, tại giải Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2025 diễn ra vào tháng 7, Lan Khuê cũng làm nên lịch sử khi đoạt trọn vẹn 4 Huy chương Vàng ở cả bốn nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

Theo Liên đoàn Cờ Việt Nam, Võ Lan Khuê là gương mặt trẻ nổi bật của Đà Nẵng, nhiều lần đạt thành tích cao tại các giải Cờ vua trẻ toàn quốc và được chọn đại diện Việt Nam tham dự giải Cờ vua học sinh châu Á năm nay.

Chiến thắng của Lan Khuê là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và phong trào cờ vua thành phố Đà Nẵng, mở ra kỳ vọng về một thế hệ kỳ thủ mới tiếp nối truyền thống thể thao trí tuệ Việt Nam.

Được biết, giải Cờ vua học sinh châu Á 2025 diễn ra từ ngày 24/10 đến 2/11. Bên cạnh nội dung cờ tiêu chuẩn, vào ngày 1/11, Lan Khuê tiếp tục cùng các kỳ thủ tranh tài ở nội dung cờ chớp.