An ninh trật tự Làm rõ nhóm đối tượng vô cớ đánh người đi đường tại phường Hòa Cường ĐNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 7 bị can để điều tra sau vụ vô cớ đánh người trên địa bàn phường Hòa Cường.

Các đối tượng liên quan vụ đánh người đi đường. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/8, tiếp nhận tin báo về vụ đánh người đi đường ở phường Hòa Cường, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp công an cơ sở nhanh chóng truy xét. Chỉ trong 12 giờ, cơ quan công an xác định được 10 đối tượng liên quan, phần lớn là trong độ tuổi vị thành niên.

Các đối tượng này sử dụng tay, chân và mũ bảo hiểm hành hung N.D.L. (SN 2009, trú tỉnh Gia Lai) gây thương tích nặng với tỷ lệ thương tật tối thiểu 41%.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn phù hợp. Công tác điều tra đang được mở rộng.