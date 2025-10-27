Nhà nước và cử tri Làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai: Đi từng ngõ, gõ từng nhà Đến cuối tuần qua, nhiều địa phương cấp xã cơ bản hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn sau khi tổ chức lực lượng đi rà soát, gõ cửa từng hộ dân, đảm bảo cho dữ liệu đất đai đạt được tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

UBND xã Xuân Phú cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: N.ĐOAN

Triển khai từ ngày 15/10, đến nay, xã Chiên Đàn đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thu thập thông tin thửa đất trên địa bàn. Tại thôn Đàn Long (xã Chiên Đàn), sau khi tiến hành thu thập thông tin số thửa đất trên số hộ thực tế của thôn, ngày 26/10, tổ công tác của xã tiếp tục đến từng nhà để rà soát theo số hộ dân do Công an xã cung cấp.

Theo ông Đặng Việt Bảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đàn Long, việc rà soát “vét” này nhằm tránh bỏ sót, đảm bảo cho các hộ dân của thôn đều được kê khai, cung cấp thông tin về thửa đất mình đang sử dụng, góp phần làm cho dữ liệu đất đai của xã được làm giàu, làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

“Ngoài tuyên truyền trực quan hay tại các buổi sinh hoạt truyền thống của tổ chức hội, đoàn thể, chi bộ còn tổ chức thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn đến các tổ đoàn kết để người dân hiểu việc làm này là cần thiết. Mỗi người dân cần phối hợp để thực hiện.

Tại xã Đồng Dương, tính đến ngày 20/10/2025 UBND xã đã thu thập được 5.462 phiếu/6.019 thửa đất cần phải thu thập (theo số liệu đã thống kê để xây dựng kinh phí lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã), đạt tỷ lệ gần 90,7%.

Các trường hợp còn lại, UBND xã tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà thu thập thông tin đến hết ngày 23/10/2025 với kết quả thu thập được là 5.708 phiếu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + căn cước công dân)/6.019 thửa đất cần phải thu thập (theo số liệu đã thống kê để xây dựng kinh phí lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã), đạt tỷ lệ gần 94,8%. Còn 311 thửa đất điều tra chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Báo cáo kết quả với UBND thành phố, ông Lê Văn Thôi, Chủ tịch UBND xã Đồng Dương cho biết, số phiếu thu thập được là 5.708 phiếu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + căn cước công dân)/6.921 hộ cần phải thu thập (dữ liệu dân cư trên địa bàn xã Đồng Dương), đạt tỷ lệ 82,5%. Còn 1.213 hộ điều tra chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Triển khai từ ngày 15/10 tại 20 tổ dân phố, đến nay UBND phường Điện Bàn Bắc đã thu thập và bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VII 10.690 hồ sơ/7.945 hộ dân. Theo ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, hiện nay, các biến động liên quan đến các thửa đất ở trên địa bàn nhiều.

Nhiều trường hợp một thửa đất được tách thành nhiều thửa và chuyển nhượng cho chủ sử dụng đất khác nên UBND phường chưa xác định chính xác tổng số thửa đất ở có trên địa bàn phường.

“Tuy nhiên, việc triển khai thu thập thông tin được thực hiện với 100% hộ dân thường trú trên địa bàn phường và người dân không cư trú trên địa bàn phường nhưng có đất ở tại phường. Đối với các trường hợp người dân đến kê khai bổ sung riêng lẻ, UBND phường sẽ tiếp tục tổng hợp đến hết ngày 30/10/2025 và bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Nẵng theo quy định”, ông Quang nói.