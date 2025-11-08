Văn hóa - Văn nghệ Lan tỏa những giai điệu hào hùng xứ Quảng ĐNO - Các tiết mục của đoàn Đà Nẵng tại Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2025 thể hiện bức tranh tổng hòa đầy màu sắc, kết nối giữa quá khứ và hiện tại...

Ban tổ chức trao giải Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2025. Ảnh: TÂM THƯ

Ngày hội của người làm tuyên truyền lưu động

Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2025 do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), bế mạc vào tối 9/8 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Hội thi có sự tham gia của 24 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Điện Biên, Sơn La, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hưng Yên, Ninh Bình, Tây Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Gia Lai và Tuyên Quang.

Trong suốt thời gian diễn ra hội thi (từ ngày 4 - 9/8), các đoàn tham gia lưu diễn phục vụ nhân dân tại 22 xã, phường thuộc 3 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Phòng. Người dân các địa phương này được thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn và hoành tráng, được trở về những ngày mùa thu lịch sử; đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Tham gia hội thi, Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng) mang đến một chương trình ca - múa - nhạc đậm bản sắc địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc.

Chương trình gồm 5 tiết mục: song ca “Ca ngợi Hồ Chí Minh” (biểu diễn: Quý Nhân - Thanh Hằng và tốp múa); múa “Gieo mầm ánh sáng” (tốp múa nam nữ); đơn ca nữ “Trái tim người lính” (Thu Hằng, tốp đế nữ); tốp ca nam “19 tháng 8” (Hữu Sĩ, Thanh Côi, Quý Nhân, Văn Triều, Ngọc Nghĩa) và hát múa “Vững bền một cõi non sông” (tốp ca nam nữ và tốp múa).

Các tiết mục của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng mới đến bạn bè cả nước.

Lan tỏa truyền thống yêu nước

Những ngày diễn ra hội thi, các diễn viên, cộng tác viên của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam luôn cố gắng, sáng tạo để trình diễn chất lượng, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo tính tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao.

Anh Hoàng Quý Nhân, diễn viên của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam cho biết: “Tôi rất xúc động, vinh dự khi trình bày những ca khúc, giai điệu cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Tôi cảm thấy tự hào khi được biểu diễn lưu động qua các địa phương trong suốt quá trình tổ chức hội thi”.

Một tiết mục đoạt giải của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam. Ảnh: TÂM THƯ

Chia sẻ việc lên ý tưởng, dàn dựng tiết mục múa và múa minh họa cho chương trình dự thi, biên đạo múa Ngọc Trâm (Trung tâm Văn hóa Quảng Nam) cho biết: “Lấy cảm hứng từ những ngày tháng cam go, ác liệt thời kháng chiến chống Pháp và thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9, tôi dàn dựng, chuyển tải trong tiết mục hát múa “Gieo mầm ánh sáng”.

Đây không chỉ là câu chuyện của một mầm cây, mà là khát vọng sống, khát vọng yêu thương và khát vọng vươn lên. Đó chính là niềm tự hào với lịch sử quê hương hòa quyện trong tinh thần yêu nước của toàn dân tộc Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quảng Nam cho biết, Đội tuyên truyền lưu động thể hiện bức tranh tổng hòa đầy màu sắc, kết nối truyền thống lịch sử hào hùng. Qua đó, tôn vinh các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc; khích lệ thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống, đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Theo bà Hương, hội thi cũng là cơ hội để diễn viên, tuyên truyền viên các đội tuyên truyền lưu động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trong thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.