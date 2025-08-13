Thứ Tư, 13/8/2025
Xã hội

Lan tỏa yêu thương qua chương trình “Nồi cháo chiến sĩ”

13/08/2025 16:07

ĐNO - Sáng 13/8, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Nồi cháo chiến sĩ”.

2-2-.jpg
Trao cháo cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: N.TRUNG

Từ sáng sớm, cán bộ, hội viên tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu cháo và vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu trao 100 suất cháo sáng, sữa, trái cây cho bệnh nhân và người nhà.

Chương trình “Nồi cháo chiến sĩ” được Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì định kỳ từ năm 2019. Kinh phí thực hiện từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nguồn tiết kiệm như “Ngôi nhà 100 đồng”, nuôi heo đất.

Thời gian tới, hội tiếp tục duy trì chương trình; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn và đối tượng chính sách.

      Lan tỏa yêu thương qua chương trình “Nồi cháo chiến sĩ”

