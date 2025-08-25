Xã hội Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ĐNO - Sáng 25/8, tại phường Quảng Phú, đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: XH

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến trước các anh hùng liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: X.H

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tỉnh Quảng Nam (cũ) có 65.480 liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 22.000 liệt sĩ thiếu thông tin, 7.000 liệt sĩ chưa tìm kiếm được hài cốt.

Tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê Thanh Hóa, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tri ân, tưởng niệm công lao to lớn của 1.340 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Nam.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú). Ảnh: X.H

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Thanh Hóa đã chi viện cho chiến trường Quảng Nam hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Vào những thời điểm khó khăn nhất, tại chiến trường Quảng Nam có khoảng một nửa quân số là những người con Thanh Hóa sát cánh chiến đấu vì Quảng Nam ruột thịt.

Tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, tỉnh Quảng Nam (cũ) có 15.360 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thế hệ hôm nay mãi khắc ghi công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.